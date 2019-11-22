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РИА Новости

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова

14:43 22.11.2019 (обновлено: 17:00 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений СамаринАндрей Черняков в должности президента НПО "Космос"
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он уточнил, что речь идет об обвинениях по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в сфере кредитования" и "Невыплата заработной платы".
Ранее сообщалось, что окружной суд Варшавы в октябре разрешил выдать Чернякова России.
Бизнесмена задержали в Польше 15 декабря 2017-го, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола. В октябре этого года окружной суд Варшавы разрешил выдать его России.
При этом сам Черняков заявлял в суде, что хочет, чтобы его экстрадировали на родину. По его словам, он совершенно не верит в польское правосудие, тогда как в России оно "имеет хоть какой-то смысл".
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Дела против Андрея Чернякова

В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях. По версии следствия, в 2011 году его корпорация получила более 28 миллионов рублей на строительство Академии дзюдо в Зеленограде. Однако объект был сдан с недоделками, а акты о приемке выполненных работ, как считают следователи, Черняков подделал.
Кроме того, по данным следствия, с 2011 по 2012 год Черняков похитил средства "Банка Москвы" на общую сумму 14 миллиардов рублей. Банк выделял НПО "Космос" крупные кредиты, в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, а владелец корпорации выступал по этим кредитам личным поручителем, но вскоре перестал их обслуживать.
Еще одно обвинение касается того, что с 2013 по 2014 год Черняков не полностью выплачивал своим работникам зарплату. Общая сумма долга превышала 183 миллиона рублей. Причем тогда же он похитил у НПО "Космос" почти 2,9 миллиарда рублей и перевел их на счета аффилированных предприятий — якобы для погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.
Черняков скрывался за границей — в Германии и Великобритании. В июне 2017 года британский суд по требованию Банка Москвы признал его банкротом. У бизнесмена изъяли все имущество, которое затем продали с аукциона. За автомобили, в том числе Rolls Royce, бытовую технику, домашнюю утварь и коллекцию алкоголя кредитор получил более 300 тысяч фунтов. Сообщалось также, Черняков лишился и поместья во Флоренции, которое оценивали в 47 миллионов долларов.
В зале судебных заседаний
13 ноября 2017, 09:48
Беглый экс-глава НПО «Космос» Черняков остался без поместья под ФлоренциейСкрывающийся от российского и британского правосудия экс-глава НПО «Космос», выступавший личным поручителем по кредитам, которые компания получала в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, Андрей Черняков остался без поместья под Флоренцией, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".
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Андрей ЧерняковНПО "Космос"ПольшаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Надеется на покровителей в высоких креслах?
22 ноября, 15:05
nhnettsenzury hahaha
40222010
За такую сумму Прямо там патрон 9 калибра
22 ноября, 15:00
226909
4220010
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