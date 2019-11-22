Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова , обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он уточнил, что речь идет об обвинениях по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в сфере кредитования" и "Невыплата заработной платы".

Ранее сообщалось, что окружной суд Варшавы в октябре разрешил выдать Чернякова России.

Бизнесмена задержали в Польше 15 декабря 2017-го, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола. В октябре этого года окружной суд Варшавы разрешил выдать его России.

При этом сам Черняков заявлял в суде, что хочет, чтобы его экстрадировали на родину. По его словам, он совершенно не верит в польское правосудие, тогда как в России оно "имеет хоть какой-то смысл".

Дела против Андрея Чернякова

В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях. По версии следствия, в 2011 году его корпорация получила более 28 миллионов рублей на строительство Академии дзюдо в Зеленограде. Однако объект был сдан с недоделками, а акты о приемке выполненных работ, как считают следователи, Черняков подделал.

Кроме того, по данным следствия, с 2011 по 2012 год Черняков похитил средства "Банка Москвы" на общую сумму 14 миллиардов рублей. Банк выделял НПО "Космос" крупные кредиты, в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, а владелец корпорации выступал по этим кредитам личным поручителем, но вскоре перестал их обслуживать.

Еще одно обвинение касается того, что с 2013 по 2014 год Черняков не полностью выплачивал своим работникам зарплату. Общая сумма долга превышала 183 миллиона рублей. Причем тогда же он похитил у НПО "Космос" почти 2,9 миллиарда рублей и перевел их на счета аффилированных предприятий — якобы для погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.