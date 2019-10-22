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РИА Новости

Задержанный в Польше экс-глава НПО "Космос" хочет, чтобы его выдали России

14:27 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений СамаринАндрей Черняков в должности президента НПО "Космос"
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
© РИА Новости / Евгений Самарин
ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный в Польше экс-президент НПО "Космос" Андрей Черняков хочет, чтобы его выдали в Россию.
Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.
Суд в Варшаве во вторник рассматривает дело о выдаче Чернякова России.
"Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие... Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл", - сказал Черняков в суде.
При этом он не согласен с предъявляемыми ему обвинениями. "Моя фирма стоила миллиард долларов. Меня обвиняют в том, что я взял 15 миллионов", - сказал он.
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