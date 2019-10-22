Задержанный в Польше экс-глава НПО "Космос" хочет, чтобы его выдали России

ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный в Польше экс-президент НПО "Космос" Андрей Черняков хочет, чтобы его выдали в Россию.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.

Суд в Варшаве во вторник рассматривает дело о выдаче Чернякова России.

"Я стремлюсь как можно быстрее завершить процесс. Я совершенно не верю в польское правосудие... Я хочу уехать в Россию. Там правосудие имеет хоть какой-то смысл", - сказал Черняков в суде.