Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отказаться от формальных мероприятий "для галочки" и сделать так, чтобы все акции шли "от сердца".

"Не должно быть ни одного формального, для галочки, мероприятия. Все акции должны носить сердечный характер, идти от сердца", - сказала она журналистам.

"На мой взгляд, самая важная задача - дойти до каждого ветерана. К сожалению, их осталось мало - нужно каждому уделить внимание персонально: в чем он нуждается, чем ему надо помочь, как его окружить вниманием и заботой", - добавила Матвиенко.