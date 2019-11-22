Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:39+0300
https://ria.ru/20191122/1561473720.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/12/1559201213_240:60:2923:1569_1036x0_80_0_0_81b37725d5f32671ac83828a075719b5.jpg
РИА Новости

Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко

14:39 22.11.2019
67
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отказаться от формальных мероприятий "для галочки" и сделать так, чтобы все акции шли "от сердца".
"Не должно быть ни одного формального, для галочки, мероприятия. Все акции должны носить сердечный характер, идти от сердца", - сказала она журналистам.
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева
17 ноября, 10:19Культура
В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль к 75-летию снятия блокады
"На мой взгляд, самая важная задача - дойти до каждого ветерана. К сожалению, их осталось мало - нужно каждому уделить внимание персонально: в чем он нуждается, чем ему надо помочь, как его окружить вниманием и заботой", - добавила Матвиенко.
Она отметила, что в мероприятиях, связанных с празднованием 75-летия Великой Победы, задействованы все страны Содружества независимых государств (СНГ). "Народы наших стран освободили мир и Европу от фашизма. Это наше общее наследие, которым мы очень дорожим", - заключила Матвиенко.
В Нижнем Новгороде открыли центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы
20 ноября, 19:59Школа волонтера
В Нижнем Новгороде открыли центр подготовки волонтеров к 75-летию Победы
000003
Обсудить 1
Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом россиян
Андрей Турчак
Турчак призвал "Единую Россию" не жить "от выборов до выборов"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова получила более ста обращений от попавших в беду за рубежом
Обучение мигрантов русскому языку
Россотрудничество отметило выросший интерес к русскому языку в Средней Азии
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Мария Бутина
Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство утвердило концепцию развития благотворительности до 2025 года
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
Землю с воинских захоронений Польши передадут в храм Вооруженных сил
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Медведев: будущее – за молодыми людьми, студенты – самые активные из них
Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Кирилл Вышинский перед началом расширенного заседания комитета Госдумы РФ по международным делам
Вышинский хочет заняться в СПЧ проблемой преследований крымчан на Украине
Андрей Турчак
Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти
Эд Ширан / Stormzy
Рэпер Stormzy опубликовал трек Own It с участием Эда Ширана
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Высшая школа менеджмента СПбГУ
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект об экспертизе вузовских учебников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния