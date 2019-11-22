В Мордовии мужчина выколол глаз супруге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Житель Мордовии из ревности выколол ножом глаз своей супруге, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Сообщение о женщине с проникающим ранением правого глаза поступило в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району Мордовии из больницы, куда была доставлена пострадавшая.
"Полицейские установили, что между гражданскими супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина бросил в сожительницу нож, который попал в глазное яблоко. В результате женщина ослепла на один глаз", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.