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РИА Новости

В Мордовии мужчина выколол глаз супруге

14:39 22.11.2019 (обновлено: 14:44 22.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Житель Мордовии из ревности выколол ножом глаз своей супруге, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Сообщение о женщине с проникающим ранением правого глаза поступило в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району Мордовии из больницы, куда была доставлена пострадавшая.
"Полицейские установили, что между гражданскими супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина бросил в сожительницу нож, который попал в глазное яблоко. В результате женщина ослепла на один глаз", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Жительница дагестанского села Гимры
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Республика МордовияНижний НовгородМВД РФРоссияПроисшествия
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