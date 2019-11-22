2019-11-22T14:32+0300
2019-11-22T14:32+0300
https://ria.ru/20191122/1561473234.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156147/30/1561473061_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_854eecde27f627dd644e6aa0a9e5eade.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Каждый день занимаюсь": 90-летний пенсионер качается и бегает по 5 км
90-летний житель Дагестана каждый день занимается силовыми упражнениями и бегает по пять километров. Маджид Омаров – учитель, он проработал в сельской школе 60 лет. Ветеран труда воспитал пятерых сыновей и 12 внуков.