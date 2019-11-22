Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:32+0300
https://ria.ru/20191122/1561473234.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156147/30/1561473061_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_854eecde27f627dd644e6aa0a9e5eade.jpg
РИА Новости

"Каждый день занимаюсь": 90-летний пенсионер качается и бегает по 5 км

14:32 22.11.2019
314
90-летний житель Дагестана каждый день занимается силовыми упражнениями и бегает по пять километров. Маджид Омаров – учитель, он проработал в сельской школе 60 лет. Ветеран труда воспитал пятерых сыновей и 12 внуков.
3310002
Обсудить 0
Дагестан
Рекомендуем
Кадры задержания исламистов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти
Сотрудник лаборатории
У погибших птиц в Карелии выявили орнитоз
Мужчина работает за ноутбуком
Более 300 тысяч заявок подано на онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес"
Тульский кремль
Региональный центр управления создадут в Тульской области
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Необходимое при ВИЧ лекарство поступит в аптеки в Красноярске в понедельник
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Власти Удмуртии усилят меры поддержки многодетных семей в 2020 году
Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год
Коровы на ферме
Современная молочная ферма на 370 голов открылась в Ленобласти
Эд Ширан / Stormzy
Рэпер Stormzy опубликовал трек Own It с участием Эда Ширана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов
Обучение мигрантов русскому языку
Россотрудничество отметило выросший интерес к русскому языку в Средней Азии
Тигрята
В Приморье продолжают поиски мамы трех тигрят, попавших на видео
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния