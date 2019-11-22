"Каждый день занимаюсь": 90-летний пенсионер качается и бегает по 5 км

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90-летний житель Дагестана каждый день занимается силовыми упражнениями и бегает по пять километров. Маджид Омаров – учитель, он проработал в сельской школе 60 лет. Ветеран труда воспитал пятерых сыновей и 12 внуков.