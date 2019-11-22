Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:31+0300
https://ria.ru/20191122/1561473119.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/98/1559099818_0:0:3401:1914_1036x0_80_0_0_d706f0b85b33dfb0664a3405280937be.jpg
РИА Новости

Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ

14:31 22.11.2019
77
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Система мониторинга выборных кампаний, созданная в Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), превосходит аналогичную систему ОБСЕ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В пятницу по итогам юбилейного, 50-го пленарного заседания МПА СНГ она подвела основные итоги деятельности этой организации.
"Мы сделали очень много за это время для сближения, гармонизации законодательств, создания единого правового поля... Мы разработали более 500 модельных законов и иных документов, которые активно используются в парламентской деятельности... Мы отладили систему покруче, чем даже в ОБСЕ, мониторинга выборных кампаний, и делаем это на профессиональной, объективной, неангажированной основе", - сказала Матвиенко журналистам.
По оценке парламентария, за время своей работы МПА СНГ стала "хорошей диалоговой площадкой" для парламентариев стран Содружества, что позволило сохранить "пространство дружбы, пространство взаимопонимания".
"Мы не потеряли на постсоветском пространстве наше парламентское единство, не потеряли нашу парламентскую семью", - заключила Матвиенко.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
18 августа 2018, 16:02
ЦИК предложили создать общественный совет по мониторингу за выборами
000000
Обсудить 0
ОБСЕВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСНГМежпарламентская ассамблея СНГВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Эксперт прокомментировал ситуацию с премьером Израиля
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Дитрих прокомментировал сообщение о недовольстве "Победы" аэропортами
Президент РФ Владимир Путин
Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность
Сотрудники военной полиции ДНР
В ДНР сообщили об одном погибшем в результате боевых действий за неделю
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова продолжит переговоры по россиянину Виннику
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха "не бояться" Варфоломея
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35
На берегу Черного моря в Коктебеле
Крым возобновил паромное сообщение с Турцией
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главную задачу российского ВПК на десять лет
Мария Бутина
Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии три человека погибли во время протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния