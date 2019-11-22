Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ

"Мы сделали очень много за это время для сближения, гармонизации законодательств, создания единого правового поля... Мы разработали более 500 модельных законов и иных документов, которые активно используются в парламентской деятельности... Мы отладили систему покруче, чем даже в ОБСЕ, мониторинга выборных кампаний, и делаем это на профессиональной, объективной, неангажированной основе", - сказала Матвиенко журналистам.