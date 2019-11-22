Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ

С-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Система мониторинга выборных кампаний, созданная в Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), превосходит аналогичную систему ОБСЕ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В пятницу по итогам юбилейного, 50-го пленарного заседания МПА СНГ она подвела основные итоги деятельности этой организации.
"Мы сделали очень много за это время для сближения, гармонизации законодательств, создания единого правового поля... Мы разработали более 500 модельных законов и иных документов, которые активно используются в парламентской деятельности... Мы отладили систему покруче, чем даже в ОБСЕ, мониторинга выборных кампаний, и делаем это на профессиональной, объективной, неангажированной основе", - сказала Матвиенко журналистам.
По оценке парламентария, за время своей работы МПА СНГ стала "хорошей диалоговой площадкой" для парламентариев стран Содружества, что позволило сохранить "пространство дружбы, пространство взаимопонимания".
"Мы не потеряли на постсоветском пространстве наше парламентское единство, не потеряли нашу парламентскую семью", - заключила Матвиенко.
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