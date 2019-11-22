Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:23+0300
https://ria.ru/20191122/1561470826.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155550/99/1555509997_0:0:601:338_1036x0_80_0_0_ed3c0bb89511f6b6ec6e577e1b21277d.jpg
РИА Новости

В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"

13:53 22.11.2019 (обновлено: 15:23 22.11.2019)
14493
© Фото : партия "Единая Россия"Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником "Солдат и Матрос" в Севастополе. 12 июня 2019
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
© Фото : партия "Единая Россия"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.
Кориневич отметил, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана по поручению Зеленского.
В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Другие детали "стратегии" Кориневич не уточнил.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может", — заявил глава "представительства" президента Украины в Крыму.

Киев регулярно сообщает о новых планах по "возращению" полуострова в состав Украины.
Ранее Антон Кориневич утверждал, что украинские власти уже подготовили "определенные наработки". В сентябре о наличии "новых идей и форматов" в этом направлении сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
18 ноября, 02:47
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
6289311237
Обсудить 18
Антон КориневичСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
как они собираются возвращать в Украину людей, которые туда возвращаться не желают? силком что ли? Поезд ушел, все уже. Европа уже близка к тому чтобы признать Крым российским. их же санкции по им же больнее бьют, фермеры бунтуют уже. Вы хотя бы с Донбассом замиритесь, а про Крым забудьте навсегда
22 ноября, 13:57
Yerik Beissen
4320001
Они вообще знают что такое Крым и где он? Как можно бороться за возращение того, чего не видел и о чем не знаешь и тем более боишься туда ездить? Это как вообще? Клоуны 95-е))))))
22 ноября, 14:07
Руслан Мурадов
3110001
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Кадры задержания исламистов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
В Керченском проливе
В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Лента новостейМолния