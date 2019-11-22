В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.
Кориневич отметил, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана по поручению Зеленского.
В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Другие детали "стратегии" Кориневич не уточнил.
"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может", — заявил глава "представительства" президента Украины в Крыму.
Киев регулярно сообщает о новых планах по "возращению" полуострова в состав Украины.
Ранее Антон Кориневич утверждал, что украинские власти уже подготовили "определенные наработки". В сентябре о наличии "новых идей и форматов" в этом направлении сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
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