Жириновский пообещал малообеспеченным родителям деньги на подарок детям

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил родителям, у которых возникают финансовые сложности для покупки подарков детям на Новый год, написать письмо в партию и пообещал выслать им по две тысячи рублей.
"Сейчас Новый год, праздник, обязательно каждому ребенку, он ждет, подарок. Я каждый раз обращаюсь и говорю: если у кого-то не хватает денег, а ребенок ждет, направьте письмо "Москва, Государственная Дума, ЛДПР". Мы вышлем денег именно ребенку, купи подарок, чтоб дети не были обиженными, они все одинаковые, Новый год для всех", - сказал Жириновский в эфире "Россия 24".
Он добавил, что много денег партия не может отправить, но "две тысячи вышлем".
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