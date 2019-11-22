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РИА Новости

Жириновский пообещал малообеспеченным родителям деньги на подарок детям

13:50 22.11.2019 (обновлено: 13:51 22.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил родителям, у которых возникают финансовые сложности для покупки подарков детям на Новый год, написать письмо в партию и пообещал выслать им по две тысячи рублей.
"Сейчас Новый год, праздник, обязательно каждому ребенку, он ждет, подарок. Я каждый раз обращаюсь и говорю: если у кого-то не хватает денег, а ребенок ждет, направьте письмо "Москва, Государственная Дума, ЛДПР". Мы вышлем денег именно ребенку, купи подарок, чтоб дети не были обиженными, они все одинаковые, Новый год для всех", - сказал Жириновский в эфире "Россия 24".
Он добавил, что много денег партия не может отправить, но "две тысячи вышлем".
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