Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении

Согласно новым правилам медосмотра водителей, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. СМИ сообщали, что стоимость справок из-за дополнительных анализов может вырасти в десять раз.