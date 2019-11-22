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РИА Новости

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении

13:23 22.11.2019 (обновлено: 14:01 22.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВедущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, заявила о повышении.
По ее словам, она получила должность заместителя генерального директора в Центре Сербского.
"Я не ухожу. Это повышение", — рассказала она изданию "Подъем".
Накануне, отвечая на вопрос, действительно ли министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ о ее увольнении, Клименко рассказала, что занимает должность последний день.
Согласно новым правилам медосмотра водителей, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. СМИ сообщали, что стоимость справок из-за дополнительных анализов может вырасти в десять раз.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин.
Новые правила должны были вступить в силу с 22 ноября. Однако Минздрав отложил нововведение до 1 июля.
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Татьяна КлименкоРоссияОбщество
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Марат Шарафутдинов
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