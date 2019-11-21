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РИА Новости

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

16:56 21.11.2019 (обновлено: 03:16 22.11.2019)
201648
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Разговор о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
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"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то", - сказал Путин.
Он отметил, что дополнительные обследования водителей действительно нужно проводить, но вводить новые правила нужно "с умом" и поэтапно.
Вместе с президентом на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно проехали мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих.
По словам Собянина, справки для ГИБДД выросли в десять раз – с 500 рублей до пяти тысяч. Мэр предположил, что, возможно, стоило бы вводить новые правила не для всех водителей, а для тех, кто находится в группах риска.
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"Ну а как ты определишь, если не посмотришь? Нет, одного посылать, другого не посылать – нельзя", - ответил президент.
Путин заявил, что специализированные медицинские учреждения должны быть готовы к проверкам водителей с использованием отечественного оборудования, которое поможет сократить расходы.
"Это все можно сделать, если подумать заранее", - добавил он.
Минздрав уже отложил введение нового порядка медосмотра для водителей. Как написал в Telegram замглавы министерства Олег Салагай, такое решение связано с обеспокоенностью граждан, которые выстроились в очереди в наркологические диспансеры.
Документ должен был вступить в силу 22 ноября.
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ГИБДД МВД РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Огромное спасибо нашему президенту, вот если б его не было, то пришлось бы платить за справку пол зарплату многим людям. Без него Российский народ пропал бы. Здоровья и долгого правления нашему предводителю.
21 ноября, 17:27
Unnamed User
719201274
Да, полный бардак! Голова не может уследить за руками!Мыши творят,что хотят пока кот спит.
21 ноября, 17:26
ОИОлег Иванов
1452911310
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