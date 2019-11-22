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РИА Новости

Москалькова продолжит переговоры по россиянину Виннику

13:12 22.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переговоры по делу россиянина Александра Винника, находящегося в тюрьме Греции, продолжаются с международными органами, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы ... подумать, что можно сделать для того, чтобы помочь освободиться Александру Виннику, находящемуся почти что два года в греческой тюрьме, несмотря на то, что он не совершил на территории Греции никакого преступления и запрошен к экстрадиции тремя государствами - РФ, Францией и США... без достаточных оснований человек находится в местах несвободы, и мы продолжаем вести переговоры, в первую очередь, с международными органами", - сказала Москалькова на заседании комитета Государственной Думы по международным делам.
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Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
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СШААлександр ВинникТатьяна МоскальковаГрецияРоссияВ мире
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