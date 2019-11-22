Москалькова продолжит переговоры по россиянину Виннику

"Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы ... подумать, что можно сделать для того, чтобы помочь освободиться Александру Виннику, находящемуся почти что два года в греческой тюрьме, несмотря на то, что он не совершил на территории Греции никакого преступления и запрошен к экстрадиции тремя государствами - РФ, Францией и США... без достаточных оснований человек находится в местах несвободы, и мы продолжаем вести переговоры, в первую очередь, с международными органами", - сказала Москалькова на заседании комитета Государственной Думы по международным делам.