Дрозденко: центр "Мой бизнес" должен стать домом для предпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Новый региональный Центр "Мой бизнес", в Петербурге, будет представлять предпринимателям Новый региональный Центр "Мой бизнес", в Петербурге, будет представлять предпринимателям Ленинградской области полный комплекс услуг.

Региональный Центр "Мой бизнес" расположился в шаговой доступности от метро "Ладожская" в Петербурге – такое размещение удобно для приезжающих из разных районов области предпринимателей, кроме того, расположение продиктовано близостью к крупному району региона - Всеволожскому.

Как отметил глава Ленобласти на церемонии открытия, в центре будут предоставлены все услуги и сервисы для бизнеса, и любой, кто уже стал предпринимателем или только хочет начать свое дело, абсолютно бесплатно сможет получить всю необходимую информацию для поддержки своего бизнеса.

"У нас уже есть успешный пример сопровождения крупных инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на базе Агентства экономического развития Ленинградской области. Центр "Мой бизнес" должен стать домом для предпринимателей, это качественно новый уровень поддержки", – сказал Дрозденко.

В свою очередь, директор регионального Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Валерий Береснев сообщил, что всего в центре будут оказываться более 50 различных услуг, в том числе кредитные, гарантийные, лизинговые услуги и услуги Корпорации МСП. Кроме того, будут предоставляться микрозаймы, поручительства, а также осуществляться консультации и обучение, поддержка производственной сферы, социального и женского предпринимательства.

"Центр действует на базе созданного Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области – единого органа управления всеми организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства как на региональном, так и на муниципальном уровнях", – отметил он.

Также Береснев подчеркнул, что уже сегодня на базе центра сосредоточены такие инфраструктуры поддержки как Центр инноваций в социальной сфере, региональный центр инжиниринга, микрокредитная компания, в стадии становления Центр молодежного инновационного творчества. Там же созданы условия для приема Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, профильных экспертов, специалистов федеральных и региональных органов власти. Кроме того, на площадке Центра организовано окно выездного приема многофункционального центра, где также можно будет получить более 200 государственных и специализированных услуг.

"Предприниматели Ленинградской области получили новую доступную площадку для общения, обучения и консультаций. Надеемся, что она будет востребована у предпринимателей. Перед сотрудниками центра "Мой бизнес" стоит сложная задача завоевать доверие предпринимателей региона. Мы также планируем реализовывать ряд мероприятий и проектов на территории Центра со следующего года", - в свою очередь, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателе в Ленинградской области Елена Рулева.

Поддержка дает результат

По информации областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, в 2019 году в Ленинградской области на программы поддержки малого и среднего бизнеса направлены 894 миллиона рублей, в том числе на мероприятия в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – 176 миллионов рублей. Средства пошли на развитие региональной микрофинансовой и региональной гарантийной организации, микрофинансирование в моногородах, создание Центра "Мой бизнес", развитие Центра поддержки экспорта, поддержку фермеров и сельхозкооперативов, на мероприятия по популяризации предпринимательства.

"Уровень финансовой поддержки областного бюджета в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличился на 40%, и в 2020 году объемы поддержки из областного бюджета будут сохранены", – отметили в комитете.

Система поддержки малого и среднего бизнеса, действующая в регионе, дает результат. В Ленинградской области уже несколько лет подряд наблюдается устойчивая тенденция роста численности предпринимателей. Так, количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам девяти месяцев текущего года возросло на 4,5% и составляет на сегодняшний день более 62 тысяч предприятий.

Как отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости предпринимательница Варвара Курилова, областные власти максимально открыты для помощи в реализации идей. Это она испытала на своем опыте. В 2017 году женщина получила стартовую субсидию на развитие своего малого бизнеса – открытие семейного клуба для мам и маленьких детей "ЯЖЕМАМА" в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.