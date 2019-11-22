Шойгу вручил награды за информационное взаимодействие с Минобороны

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и замдиректора ФСО Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с Минобороны в 2019 году, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Аналогичный почетный кубок "за первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия", но за работу в течение последних пяти лет, получили замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Белановский также получил медаль Минобороны "За укрепление боевого содружества". Кроме него такой же медалью награждены начальник главного штаба войск национальной гвардии России Сергей Ченчик и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Также Шойгу вручил медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" гендиректору РЖД Олегу Белозерову, замминистра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой и губернаторам Московской, Тульской и Кемеровской областей, республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.