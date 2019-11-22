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РИА Новости

Шойгу вручил награды за информационное взаимодействие с Минобороны

13:03 22.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и замдиректора ФСО Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с Минобороны в 2019 году, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Аналогичный почетный кубок "за первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия", но за работу в течение последних пяти лет, получили замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Белановский также получил медаль Минобороны "За укрепление боевого содружества". Кроме него такой же медалью награждены начальник главного штаба войск национальной гвардии России Сергей Ченчик и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.
Также Шойгу вручил медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" гендиректору РЖД Олегу Белозерову, замминистра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой и губернаторам Московской, Тульской и Кемеровской областей, республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.
Сергей Шойгу
11:44
Шойгу открыл конференцию по межведомственному взаимодействию
Ранее министр обороны ознакомился с наработками некоторых регионов России по созданию центров координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Чуть позже он принял участие в научно-практической конференции по межведомственному информационному взаимодействию.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
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