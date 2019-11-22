В Молдавии осквернили мемориальную плиту лейтенанта Суворина

Как сообщили в посольстве, последним случаем вандализма стало осквернение мемориальной плиты лейтенанта В.Е.Суворина, который, командуя пулеметным взводом, в течение двух дней июля 1941 года держал оборону против превосходящих сил фашистских захватчиков. На памятник в селе Кошница были нанесены оскорбительные надписи в адрес советских воинов.