В Молдавии осквернили мемориальную плиту лейтенанта Суворина

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Посольство России в Молдавии обеспокоено очередным осквернением памятника героя Великой Отечественной войны в республике.
"С негодованием узнали об очередном позорном акте осквернения памяти героев Великой Отечественной войны. В министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена соответствующая нота российской дипмиссии. Сотрудники посольства также выехали на место происшествия и встретились с представителями местных властей, которые сообщили о начале следственных действий для наказания вандалов", - говорится на странице дипмиссии в Facebook.
Как сообщили в посольстве, последним случаем вандализма стало осквернение мемориальной плиты лейтенанта В.Е.Суворина, который, командуя пулеметным взводом, в течение двух дней июля 1941 года держал оборону против превосходящих сил фашистских захватчиков. На памятник в селе Кошница были нанесены оскорбительные надписи в адрес советских воинов.
"Администрацией села Кошница приняты меры для скорейшей реставрации мемориала. Констатируем, что попытки отдельных маргиналов исказить общественное мнение, представляя освободителей в виде "оккупантов", не встречают поддержки у братского нам молдавского народа-победителя", - добавили в посольстве, выразив благодарность местным властям за предпринятые меры по восстановлению памятника.
Незадолго до этого, по данным дипмиссии, в селе Леушены неизвестные осквернили постамент, на котором стоит танк Т-34, чей экипаж освобождал от фашистских оккупантов молдавскую землю. Также в начале ноября неизвестные разбили гранитную плиту с именем Героя Советского Союза Георгия Черниенко в центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в столице Молдавии.
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