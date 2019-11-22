В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

"Да, действительно, они опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться, это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданны выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - сказал Песков.