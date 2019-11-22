В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новая газета" 20 ноября опубликовала видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
"Да, действительно, они опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться, это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданны выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - сказал Песков.
Он уточнил, что, если российские правоохранительные органы посчитают нужным провести расследование в связи с этим видео, они это сделают.