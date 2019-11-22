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РИА Новости

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

12:48 22.11.2019 (обновлено: 16:39 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новая газета" 20 ноября опубликовала видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
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"Да, действительно, они опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться, это действительно шокирующая информация. Я не знаю, насколько оправданны выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае, могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - сказал Песков.
Он уточнил, что, если российские правоохранительные органы посчитают нужным провести расследование в связи с этим видео, они это сделают.
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Дмитрий ПесковСирияРоссияОбщество
Популярные комментарии
А мы тут ни причём, совсем тут ни причём...
22 ноября, 13:02
mmirko.bellotti
489025105
стандартная отмаза, а что кто-то ожидал услышать что да это наши парни там развлекаются. Варяги в своё время катались к арабам и ужас наводили, теперь потомки их катаются там и тоже кошмарят граждан сирии. Хотя наверняка были причины этому безумству, они всегда есть.
22 ноября, 12:52
ИРИван Русский
320324115
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