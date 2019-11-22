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РИА Новости

Пушков прокомментировал призыв США к Турции избавиться от С-400

12:47 22.11.2019 (обновлено: 13:36 22.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что давление США на Турцию с требованием отказаться от закупки российских ЗРК С-400 не даст результатов.

"Было бы странно, если бы Эрдоган вдруг пошел на попятную. Он уже сказал, что об этом не может быть и речи", — написал сенатор в твиттере.

По мнению Пушкова, вероятность того, что Турция откажется от контракта на поставку российских систем ПВО, близка к нулю.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф", которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, установки полностью введут в действие в апреле 2020 года.
США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
16 ноября, 08:00
"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400
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С-400 «Триумф»Совет Федерации РФАлексей ПушковТурцияСШАВ мире
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