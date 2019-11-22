Пушков прокомментировал призыв США к Турции избавиться от С-400

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что давление США на Турцию с требованием отказаться от закупки российских ЗРК С-400 не даст результатов.
"Было бы странно, если бы Эрдоган вдруг пошел на попятную. Он уже сказал, что об этом не может быть и речи", — написал сенатор в твиттере.
По мнению Пушкова, вероятность того, что Турция откажется от контракта на поставку российских систем ПВО, близка к нулю.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф", которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, установки полностью введут в действие в апреле 2020 года.
США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.