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РИА Новости

В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35

12:41 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция прорабатывает вопрос взаимодействия российских систем ПВО С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Мы прорабатываем вопрос совместимости F-35 и С-400. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
08:36Сказано в эфире
"Ставка на кнут без пряника". Эксперт о давлении США на Турцию из-за С-400США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400. Пойдет ли на это Анкара, рассказал в эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, продолжается процесс развертывания С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией. "Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - сказал Акар.
Он добавил, что Турция проводит независимую политику и при принятии решений не учитывает позицию других стран.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400
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Хулуси АкарС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
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