В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35

США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400. Пойдет ли на это Анкара, рассказал в эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков.

"Ставка на кнут без пряника". Эксперт о давлении США на Турцию из-за С-400 США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400. Пойдет ли на это Анкара, рассказал в эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, продолжается процесс развертывания С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией. "Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - сказал Акар.