В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35

АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция прорабатывает вопрос взаимодействия российских систем ПВО С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Мы прорабатываем вопрос совместимости F-35 и С-400. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - цитирует Акара агентство Anadolu.
По его словам, продолжается процесс развертывания С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией. "Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - сказал Акар.
Он добавил, что Турция проводит независимую политику и при принятии решений не учитывает позицию других стран.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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