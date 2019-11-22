Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T12:41+0300
https://ria.ru/20191122/1561466123.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/146096/33/1460963390_0:80:765:510_1036x0_80_0_0_8831ac43299783e467c7f8cd7c7b5f95.jpg
РИА Новости

В Госдуме энергоблокаду Крыма сравнили с преступлением против человечества

12:28 22.11.2019 (обновлено: 12:41 22.11.2019)
370
© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыПамятник энергоблокаде Крыма в Ялте
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Памятник энергоблокаде Крыма в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинские власти выдать обвиняемого в организации энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова российской стороне.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
11:55
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
"Ислямов по-прежнему укрывается на Украине, пытаясь уйти от ответственности. Во всем цивилизованном мире существует принцип неотвратимости наказания, и как показывает практика, все преступники со временем получают по заслугам. Мы призываем украинские власти перестать укрывать преступника и выдать его нашим правоохранителям. Это решение станет тестом для новой власти Украины в ее способности строить цивилизованное государство", - сказал РИА Новости Шеремет.
Он сравнил энергоблокаду Крыма с преступлением против человечества.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
7 ноября, 17:56
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
1520000
Обсудить 1
Ленур ИслямовМихаил ШереметГосдума РФКрымОбщество
Рекомендуем
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов напомнил, с чьего "благословения" началась энергоблокода Крыма
Ветрогенераторы
Шеремет: альтернативную энергетику можно развивать на севере и западе Крыма
Патроны
США оказались для России основным рынком сбыта "гражданских" патронов
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел
Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха "не бояться" Варфоломея
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания оценила влияние на экологию при решении по "Северному потоку — 2"
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Семья во дворе жилого дома
В Счетной палате оценили последствия прекращения выплаты маткапитала
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Выдаваемые по биометрии кредиты не будут востребованы, заявили эксперты
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас выступил против вывода ядерного оружия США из Германии
Мария Бутина
Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
Лента новостейМолния