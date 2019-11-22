В Госдуме энергоблокаду Крыма сравнили с преступлением против человечества

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинские власти выдать обвиняемого в организации энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова российской стороне.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.

"Ислямов по-прежнему укрывается на Украине, пытаясь уйти от ответственности. Во всем цивилизованном мире существует принцип неотвратимости наказания, и как показывает практика, все преступники со временем получают по заслугам. Мы призываем украинские власти перестать укрывать преступника и выдать его нашим правоохранителям. Это решение станет тестом для новой власти Украины в ее способности строить цивилизованное государство", - сказал РИА Новости Шеремет.

Он сравнил энергоблокаду Крыма с преступлением против человечества.