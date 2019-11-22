В Госдуме энергоблокаду Крыма сравнили с преступлением против человечества

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинские власти выдать обвиняемого в организации энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова российской стороне.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.
"Ислямов по-прежнему укрывается на Украине, пытаясь уйти от ответственности. Во всем цивилизованном мире существует принцип неотвратимости наказания, и как показывает практика, все преступники со временем получают по заслугам. Мы призываем украинские власти перестать укрывать преступника и выдать его нашим правоохранителям. Это решение станет тестом для новой власти Украины в ее способности строить цивилизованное государство", - сказал РИА Новости Шеремет.
Он сравнил энергоблокаду Крыма с преступлением против человечества.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".