МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сервис заказа такси Gett будет отбирать водителей по системам безопасности Сервис заказа такси Gett будет отбирать водителей по системам безопасности Group-IB , международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, говорится в совместном релизе компаний.

"Проект соглашения предусматривает тестирование готовых решений Group-IB в процессах отбора водителей в информационном пространстве и создание нового продукта для достижения оптимального результата. Речь идет о системе, которая позволит проверять водителей не только оффлайн, по уже существующим процессам отбора в Gett, но и доработать систему в онлайн", - говорится в сообщении.

В настоящее время компании ведут переговоры о партнерстве. Предполагается, что в ходе отбора будут проверяться "цифровые следы" водителей. Детали и сроки внедрения системы проверки водителей пока обсуждаются.

В четверг глава Group-IB Илья Сачков рассказал об инциденте с таксистом в Москве. По его словам, водитель одного из "такси" перекрыл проезжую часть. На просьбу не перегораживать проезд водитель выругался, а затем выскочил из машины с угрозами. После Сачков, согласно сообщению, достал зарегистрированный газовый "Удар" и распылил газ в направлении нападавшего. Он написал заявление на нападавших, водитель такси, в свою очередь, написал ответное заявление на него. Пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД сообщила, что полиция Москвы проводит проверку по данному инциденту.