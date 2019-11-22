МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сервис заказа такси Gett будет отбирать водителей по системам безопасности Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, говорится в совместном релизе компаний.
"Проект соглашения предусматривает тестирование готовых решений Group-IB в процессах отбора водителей в информационном пространстве и создание нового продукта для достижения оптимального результата. Речь идет о системе, которая позволит проверять водителей не только оффлайн, по уже существующим процессам отбора в Gett, но и доработать систему в онлайн", - говорится в сообщении.
В настоящее время компании ведут переговоры о партнерстве. Предполагается, что в ходе отбора будут проверяться "цифровые следы" водителей. Детали и сроки внедрения системы проверки водителей пока обсуждаются.
В четверг глава Group-IB Илья Сачков рассказал об инциденте с таксистом в Москве. По его словам, водитель одного из "такси" перекрыл проезжую часть. На просьбу не перегораживать проезд водитель выругался, а затем выскочил из машины с угрозами. После Сачков, согласно сообщению, достал зарегистрированный газовый "Удар" и распылил газ в направлении нападавшего. Он написал заявление на нападавших, водитель такси, в свою очередь, написал ответное заявление на него. Пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД сообщила, что полиция Москвы проводит проверку по данному инциденту.
""Серые" такси - неуправляемая, криминализованная зона, с которой необходимо бороться. Инцидент с нелегальным такси в центре Москвы - для меня не просто очередной эпизод, где кто-то решил, что можно взять и заставить ждать еще 10 машин или помахать кулаками перед твоим лицом. Такое не позволено никому, и не надо бояться противостоять "серому" рынку частного извоза, пассажироперевозок, искусственных пробок возле аэропортов и других объектов, мы также выступаем за тщательный отбор и профессиональную подготовку водителей", - приводятся в релизе слова Сачкова.