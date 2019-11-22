Комитет Совфеда поддержал бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Бюджетный комитет Совфеда на заседании в пятницу рекомендовал палате одобрить закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 года, документ будет рассмотрен на пленарном заседании 25 ноября.

Согласно закону, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 28,5 миллиарда. При этом в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

При этом предусматривается, что все три года индексация страховых пенсий будет осуществляться темпами выше инфляции с 1 января: в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%. В среднем индексация страховой пенсии осуществляется не менее чем на 1 тысячу рублей, пояснял ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов . Так, по его словам, за период такие пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей, а по сравнению с 2019 годом общий рост пенсий составит 18,3%.