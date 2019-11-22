Шойгу открыл конференцию по межведомственному взаимодействию

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил усовершенствование нормативно-правовой базы межведомственного взаимодействия при решении оборонных задач.
В пятницу глава Минобороны открыл V конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны Российской Федерации. Он приветствовал представителей министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти и государственных организаций, которые собрались, чтобы обсудить актуальные аспекты координации совместной деятельности в области обороны.
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"Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, друзья и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности присоединились впервые.
"Это свидетельствует о том, что направления нашей работы неизменно расширяются", - отметил глава российского Минобороны.
По его словам, за прошедшие пять лет была усовершенствована нормативно-правовая база системы межведомственного взаимодействия.
"Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр.
Он также сообщил, что большое внимание уделяется реализации государственной программы вооружения.
"Совместно с концернами и объединёнными корпорациями ведётся ежедневный мониторинг исполнения гособоронзаказа", - рассказал Шойгу.
По его словам, благодаря общей системе при работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы.
"Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр.
Он отметил, что в целом решение широкого спектра задач по развитию системы межведомственного взаимодействия требует согласованных подходов и инициативных действий.
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