Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T11:44+0300
https://ria.ru/20191122/1561464132.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/06/1556160619_0:173:3024:1874_1036x0_80_0_0_899b8084ddba9c6bb6cf111e2de8c57e.jpg
РИА Новости

Шойгу открыл конференцию по межведомственному взаимодействию

11:44 22.11.2019
134
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил усовершенствование нормативно-правовой базы межведомственного взаимодействия при решении оборонных задач.
В пятницу глава Минобороны открыл V конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны Российской Федерации. Он приветствовал представителей министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти и государственных организаций, которые собрались, чтобы обсудить актуальные аспекты координации совместной деятельности в области обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
20 ноября, 12:17
Шойгу рассказал о задачах "Военно-строительной компании"
"Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, друзья и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности присоединились впервые.
"Это свидетельствует о том, что направления нашей работы неизменно расширяются", - отметил глава российского Минобороны.
По его словам, за прошедшие пять лет была усовершенствована нормативно-правовая база системы межведомственного взаимодействия.
"Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр.
Он также сообщил, что большое внимание уделяется реализации государственной программы вооружения.
"Совместно с концернами и объединёнными корпорациями ведётся ежедневный мониторинг исполнения гособоронзаказа", - рассказал Шойгу.
По его словам, благодаря общей системе при работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы.
"Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр.
Он отметил, что в целом решение широкого спектра задач по развитию системы межведомственного взаимодействия требует согласованных подходов и инициативных действий.
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
15 ноября, 22:16
Шойгу подвел итоги учений "Центр-2019"
200000
Обсудить 0
ОДКБСергей ШойгуРоссияБезопасность
Рекомендуем
Пластиковая посуда
Россия откажется от одноразового пластика, но не скоро, заявил Иванов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу вручил награды за информационное взаимодействие с Минобороны
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев оценил военно-политическую обстановку в мире
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал подготовить концепции развития вооруженных формирований
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство утвердило концепцию развития благотворительности до 2025 года
Александр Вучич
В Кремле подтвердили визит Вучича в Россию 4 декабря
Президент РФ В. Путин
Путин призвал создать государственную программу вооружений до 2033 года
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев не исключил внесения изменений в военную доктрину
Александр Калашников
В России планируют сократить количество старых колоний
Таблетки
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
Лента новостейМолния