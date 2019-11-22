Глава ФСИН заявил о необходимости поднимать зарплаты сотрудникам службы

"Необходимо поднять статус и престиж службы. Наши сотрудники на службе находятся в постоянном эмоциональном напряжении, их работа связана с риском, что накладывает свой отпечаток. Поэтому было бы здорово, чтобы идя на службу, сотрудник знал, что его семья обеспечена квартирой, у него достойная зарплата, а дети получат достойное образование. Сейчас этого не всегда хватает: нагрузка, которую несут наши сотрудники, превышает все нормативы, при этом зарплата зачастую ниже, чем в среднем по региону", - рассказал глава ведомства в интервью информационным агентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.