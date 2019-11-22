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РИА Новости

Глава ФСИН заявил о необходимости поднимать зарплаты сотрудникам службы

11:42 22.11.2019
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© Фото : пресс-служба УФСБ по Красноярскому краюАлександр Калашников
Александр Калашников
© Фото : пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю
Александр Калашников. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Зарплаты и социальные гарантии сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо повышать для укрепления престижа службы исполнения наказаний, считает глава ФСИН России Александр Калашников.
"Необходимо поднять статус и престиж службы. Наши сотрудники на службе находятся в постоянном эмоциональном напряжении, их работа связана с риском, что накладывает свой отпечаток. Поэтому было бы здорово, чтобы идя на службу, сотрудник знал, что его семья обеспечена квартирой, у него достойная зарплата, а дети получат достойное образование. Сейчас этого не всегда хватает: нагрузка, которую несут наши сотрудники, превышает все нормативы, при этом зарплата зачастую ниже, чем в среднем по региону", - рассказал глава ведомства в интервью информационным агентствам в кулуарах IV Международного пенитенциарного форума.
Александр Калашников
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Он сообщил, что совместно с министерством юстиции, депутатами, членами Совета Федерации ведётся работа по решению этих вопросов.
"Есть понимание и поддержка нашего желания поднять уровень жизни, социальное обеспечение сотрудников ФСИН. Надеюсь, в ближайшее время какие-то изменения в лучшую сторону произойдут", - добавил Калашников.
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Александр КалашниковФедеральная служба исполнения наказаний РФСовет Федерации РФОбщество
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