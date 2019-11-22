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РИА Новости

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

11:24 22.11.2019 (обновлено: 17:00 22.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.

"Видимо, Минздрав <...> совершил ошибку, которая будет исправлена", — сказал первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман.

Он добавил, что истинная проблема заключается в том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на учете как наркоман или алкоголик. В результате зачастую такие граждане получают водительские права.
"Мы об этом информировали <...> и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда", — отметил Буксман.
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Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз. Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин.
В итоге Минздрав отложил нововведение "с учетом обеспокоенности граждан".
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Обсудить 142
Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманРоссияМинистерство здравоохранения РФОбщество
Популярные комментарии
Какой уровень бреда (В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.) На сколько я понимаю ГАИ должно заниматься профилактикой ДТП, а медицина профилактикой заболеваний. Скоро Минздрав начнет права выдавать
22 ноября, 12:20
владимир кочиев
3491513320
А если бы гарант брови не нахмурил, прокуратура встала бы на сторону граждан? Сомневаюсь!
22 ноября, 11:51
Арсений Понфиленко
3561620213
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