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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали "шпионский скандал" в Сербии

11:22 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противники действующей власти в Сербии постарались разыграть "шпионскую карту" накануне визита президента Александра Вучича в РФ с целью испортить отношения стран, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
"Безусловно, эта история дурно пахнет. Сербия - глубоко дружественная нам страна. При этом внутри нее отношения между властью и оппозицией далеко не безоблачные. Поэтому разыграть "шпионскую карту" накануне визита - очень показательное "совпадение", - сказал сенатор.
По его словам, это удар и по России, и по сербскому президенту.
"Можно только догадываться, кто за этим стоит. Но надо всегда задать вопрос: кому это выгодно. Тем, кто хочет испортить наши отношения и дискредитировать Вучича", - заключил он.
Александр Вучич
Вчера, 22:49
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
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Александр ВучичОлег МорозовСовет Федерации РФСербияРоссияВ мире
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