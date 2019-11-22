В Совфеде прокомментировали "шпионский скандал" в Сербии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противники действующей власти в Сербии постарались разыграть "шпионскую карту" накануне визита президента Противники действующей власти в Сербии постарались разыграть "шпионскую карту" накануне визита президента Александра Вучича в РФ с целью испортить отношения стран, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов

"Безусловно, эта история дурно пахнет. Сербия - глубоко дружественная нам страна. При этом внутри нее отношения между властью и оппозицией далеко не безоблачные. Поэтому разыграть "шпионскую карту" накануне визита - очень показательное "совпадение", - сказал сенатор.

По его словам, это удар и по России, и по сербскому президенту.