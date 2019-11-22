Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года

Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователь Пользователь Reddit под псевдонимом Rvjones55 поделился фотографиями своего отца, показав, как рак способен изменить человека за короткое время.

По словам жителя Нью-Йорка, отец узнал о страшном диагнозе в 2018 году. Врачи удалили ему пищевод, заменив его частью желудка. После этого мужчина прошел несколько курсов лучевой терапии.

Лечение не дало желаемых результатов, и через некоторое время выяснилось, что рак дал метастазы в печень.

Менее чем за два года мужчина похудел со 154 до 58 килограммов и изменился практически до неузнаваемости. После того как врачи сказали, что продолжать лечение практически бессмысленно, он решил отказаться от терапии.