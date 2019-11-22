Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года

По словам жителя Нью-Йорка, отец узнал о страшном диагнозе в 2018 году. Врачи удалили ему пищевод, заменив его частью желудка. После этого мужчина прошел несколько курсов лучевой терапии.
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Лечение не дало желаемых результатов, и через некоторое время выяснилось, что рак дал метастазы в печень.
Менее чем за два года мужчина похудел со 154 до 58 килограммов и изменился практически до неузнаваемости. После того как врачи сказали, что продолжать лечение практически бессмысленно, он решил отказаться от терапии.
Как рассказал сын, его отец решил провести последние дни жизни рядом с семьей.