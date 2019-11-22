В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило пять раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.