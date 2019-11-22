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РИА Новости

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:25 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило пять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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