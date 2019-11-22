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РИА Новости

В аэропорту в Одессе проводят расследование из-за ЧП с самолетом

10:21 22.11.2019 (обновлено: 10:23 22.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200
Самолет Airbus A321-200
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321-200. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Расследование проводят в международном аэропорту "Одесса" из-за жесткой посадки Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее издание "Думская" сообщило, что самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы.
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"В 20.55 (21.55 мск) 21 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к взлетно-посадочной полосе надломил переднюю стойку шасси… По данному случаю комиссия проводит расследование", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 136 пассажиров самолета эвакуировали.
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Ситуация на УкраинеСтамбул (провинция)Boeing 737ОдессаКиевВ мире
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