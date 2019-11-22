В аэропорту в Одессе проводят расследование из-за ЧП с самолетом

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Расследование проводят в международном аэропорту "Одесса" из-за жесткой посадки Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее издание "Думская" сообщило, что самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы.
"В 20.55 (21.55 мск) 21 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к взлетно-посадочной полосе надломил переднюю стойку шасси… По данному случаю комиссия проводит расследование", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 136 пассажиров самолета эвакуировали.