В аэропорту в Одессе проводят расследование из-за ЧП с самолетом

"В 20.55 (21.55 мск) 21 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к взлетно-посадочной полосе надломил переднюю стойку шасси… По данному случаю комиссия проводит расследование", - говорится в сообщении.