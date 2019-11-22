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РИА Новости

В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами

10:00 22.11.2019 (обновлено: 10:31 22.11.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.
По версии следствия, члены банды сотрудничали с предпринимателями, продающими драгметаллы. В 2015-2019 годах они приобрели более тонны золота и 15 тонн серебра на сумму более двух миллиардов рублей.
Преступники сдавали изделия в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН), уклоняясь при этом от обязательной передачи государству на аффинаж (очищение благородных металлов от загрязняющих примесей).
У подозреваемых, а также в административных помещениях ПГИПН прошли обыски, оперативники изъяли более 15 килограммов золота, 50 килограммов серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил сдачи драгоценных металлов и камней. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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8026101473
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МВД РФФСБ РФРоссияДагестанПроисшествия
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