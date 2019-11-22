В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В ФСБ. Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба

По версии следствия, члены банды сотрудничали с предпринимателями, продающими драгметаллы. В 2015-2019 годах они приобрели более тонны золота и 15 тонн серебра на сумму более двух миллиардов рублей.

Преступники сдавали изделия в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН), уклоняясь при этом от обязательной передачи государству на аффинаж (очищение благородных металлов от загрязняющих примесей).

У подозреваемых, а также в административных помещениях ПГИПН прошли обыски, оперативники изъяли более 15 килограммов золота, 50 килограммов серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма.