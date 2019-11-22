В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами

По версии следствия, члены банды сотрудничали с предпринимателями, продающими драгметаллы. В 2015-2019 годах они приобрели более тонны золота и 15 тонн серебра на сумму более двух миллиардов рублей.
Преступники сдавали изделия в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН), уклоняясь при этом от обязательной передачи государству на аффинаж (очищение благородных металлов от загрязняющих примесей).
У подозреваемых, а также в административных помещениях ПГИПН прошли обыски, оперативники изъяли более 15 килограммов золота, 50 килограммов серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил сдачи драгоценных металлов и камней. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
25 сентября, 08:11У жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей