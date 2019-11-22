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РИА Новости

Экс-министра культуры Боливии подозревают в хранении "коктейлей Молотова"

08:30 22.11.2019 (обновлено: 10:23 22.11.2019)
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© AP Photo / Thibault Camus Бывший министр культуры Боливии Вильма Аланоки
 Бывший министр культуры Боливии Вильма Аланоки
© AP Photo / Thibault Camus
Бывший министр культуры Боливии Вильма Аланоки. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Боливии выдали ордер на арест бывшего министра культуры Вильмы Аланоки, которая подозревается в коррупции и причастности к изготовлению и хранению "коктейлей Молотова", сообщает издание Pagina Siete.
Ордер по запросу генеральной прокуратуры был выдан после того, как в полиции допросили секретаря экс-министра.
"В отношении Аланоки открыто дело. Выдано несколько ордеров, мы находимся в процессе их исполнения", - заявил Кристиан Сааведра, замглавы специального управления полиции (FELCC).
По его словам, в прошедшие дни в одном из хозяйственных зданий министерства культуры были обнаружены "коктейли Молотова". Аланока подозревается в приобретении и хранении компонентов для их изготовления.
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