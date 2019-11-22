Экс-министра культуры Боливии подозревают в хранении "коктейлей Молотова"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Власти Боливии выдали ордер на арест бывшего министра культуры Вильмы Аланоки, которая подозревается в коррупции и причастности к изготовлению и хранению "коктейлей Молотова", сообщает издание Pagina Siete

Ордер по запросу генеральной прокуратуры был выдан после того, как в полиции допросили секретаря экс-министра.

"В отношении Аланоки открыто дело. Выдано несколько ордеров, мы находимся в процессе их исполнения", - заявил Кристиан Сааведра, замглавы специального управления полиции (FELCC).

По его словам, в прошедшие дни в одном из хозяйственных зданий министерства культуры были обнаружены "коктейли Молотова". Аланока подозревается в приобретении и хранении компонентов для их изготовления.