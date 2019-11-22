Минпромторг подготовил проект о регистрации новых препаратов в ЕАЭС

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ при участии Минсельхоза разработал поправки в законы об обращении лекарственных средств и о лицензировании отдельных видов деятельности, согласно которым регистрация новых лекарств для медицинского применения с 2021 года будет проводится только в рамках правил Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ), говорится в сообщении Минпромторга.

"Документ предусматривает, что с 1 января 2021 года регистрация новых лекарственных препаратов для медицинского применения будет проводится только в рамках правил Евразийского экономического союза, без продолжения возможности использования для этих целей национального законодательства государств-членов", - говорится в сообщении.

В свою очередь регистрация лекарств для ветеринарии продолжится в рамках национального законодательства до 2024 года. Министерство указывает, что документ также урегулирует вопросы инспектирования производителей лекарств. Так, предполагается, что производители будут получать сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что важным является предложение о разделении понятий "лекарственные средства" на собственно "лекарства для медицинского применения" и "ветеринарные лекарственные средства".