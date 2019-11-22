Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева оценила реакцию президента США на вопрос про Украину.
На днях Дональд Трамп ответил на слова ключевого свидетеля по делу об импичменте, американского посла в ЕС Гордона Сондленда. Тот утверждал, что президент поручил своему адвокату Руди Джулиани добиться от Киева "quid pro quo" — услуги за услугу. По словам Трампа, в телефонном разговоре с послом он сказал: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid pro quo. Скажите (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы он сделал как надо".
Рассказывая об этом журналистам, Трамп несколько раз воскликнул, что "ничего не хочет".
"Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: "I want nothing, I want nothing..." (семь раз произнес). В гробу он ее видал!" — написала Скабеева в телеграм-канале.
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания с бывшими и действующими официальными лицами в рамках процедуры импичмента президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера. В противном случае американский лидер грозил Украине задержкой военной помощи.
Трамп все обвинения отрицает. По его словам, он лишь призывал украинские власти бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.