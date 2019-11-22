Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину

Рассказывая об этом журналистам, Трамп несколько раз воскликнул, что "ничего не хочет".

Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания с бывшими и действующими официальными лицами в рамках процедуры импичмента президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера. В противном случае американский лидер грозил Украине задержкой военной помощи.