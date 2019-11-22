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РИА Новости

Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину

06:56 22.11.2019 (обновлено: 14:07 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева оценила реакцию президента США на вопрос про Украину.
На днях Дональд Трамп ответил на слова ключевого свидетеля по делу об импичменте, американского посла в ЕС Гордона Сондленда. Тот утверждал, что президент поручил своему адвокату Руди Джулиани добиться от Киева "quid pro quo" — услуги за услугу. По словам Трампа, в телефонном разговоре с послом он сказал: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid pro quo. Скажите (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы он сделал как надо".
Рассказывая об этом журналистам, Трамп несколько раз воскликнул, что "ничего не хочет".
"Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: "I want nothing, I want nothing..." (семь раз произнес). В гробу он ее видал!" — написала Скабеева в телеграм-канале.
Президент США Дональд Трамп
16 ноября, 02:44
Белый дом назвал слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания с бывшими и действующими официальными лицами в рамках процедуры импичмента президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера. В противном случае американский лидер грозил Украине задержкой военной помощи.
Трамп все обвинения отрицает. По его словам, он лишь призывал украинские власти бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.
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Импичмент Дональда ТрампаОльга СкабееваСитуация на УкраинеГордон СондлендРуди ДжулианиВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какой стендапер пропадает
22 ноября, 09:08
Ярослав Погодин
490103
Скабеева много смеётся последнее время. муж её щекочет что ли.
22 ноября, 10:04
Арсений Понфиленко
520015
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