Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей из здания спорткомплекса "Чемпион" во Владивостоке из-за задымления, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СК.
"Было небольшое задымление, пока не работаем, приводим в порядок. Никто не пострадал", - сказал собеседник.
В аккаунте "Чемпиона" в Instagram указано, что спорткомплекс возобновит работу с 14.00 (07.00 мск).
По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, сообщение о задымлении в цокольном помещении здания поступило в 11.35 (04.35 мск).
"В 11.42 огнеборцы приступили к работам по ликвидации возгорания. Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В превентивных целях из здания было эвакуировано 40 человек. В 11.49 возгорание было потушено. Общая площадь составила 1 квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщают спасатели.