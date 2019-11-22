Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей из здания спорткомплекса "Чемпион" во Спасатели эвакуировали людей из здания спорткомплекса "Чемпион" во Владивостоке из-за задымления, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель СК

"Было небольшое задымление, пока не работаем, приводим в порядок. Никто не пострадал", - сказал собеседник.

В аккаунте "Чемпиона" в Instagram указано, что спорткомплекс возобновит работу с 14.00 (07.00 мск).

По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, сообщение о задымлении в цокольном помещении здания поступило в 11.35 (04.35 мск).