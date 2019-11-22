Названа причина трудности лечения рака

Выяснилось, что кольцевая ДНК в большом количестве встречается в раковых клетках у онкобольных людей и способствует агрессивности опухоли. Кроме того, отмечают медики, она играет ключевую роль в развитии опухоли.

Исследователи добавили, что внехромосомная ДНК нетипична для человеческого организма. Она содержится в раковых клетках в половине случаев таких заболеваний. С этой формой ДНК, подчеркивают врачи, поведение раковых клеток напоминает поведение клеток бактерий из надцарства эукариот. Так, при делении раковые клетки образуют сразу несколько копий онкогенов, из-за чего опухоль быстрее эволюционирует, а это, в свою очередь, помогает ей приспосабливаться к лечению, в частности, химио- и радиотерапии.