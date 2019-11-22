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РИА Новости

Названа причина трудности лечения рака

05:28 22.11.2019
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
Раковая клетка 3D. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Раковые клетки труднее поддаются лечению из-за кольцевых молекул внехромосомной ДНК, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего, Стэнфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза. Результаты научной работы врачей опубликованы в журнале Nature.
Исследователи провели секвенирование кольцевой ДНК для установления первичной структуры молекулы, после чего создали ее трехмерную модель и картину эпигенетической регуляции, влияющей на активность генов.
Выяснилось, что кольцевая ДНК в большом количестве встречается в раковых клетках у онкобольных людей и способствует агрессивности опухоли. Кроме того, отмечают медики, она играет ключевую роль в развитии опухоли.
Исследователи добавили, что внехромосомная ДНК нетипична для человеческого организма. Она содержится в раковых клетках в половине случаев таких заболеваний. С этой формой ДНК, подчеркивают врачи, поведение раковых клеток напоминает поведение клеток бактерий из надцарства эукариот. Так, при делении раковые клетки образуют сразу несколько копий онкогенов, из-за чего опухоль быстрее эволюционирует, а это, в свою очередь, помогает ей приспосабливаться к лечению, в частности, химио- и радиотерапии.
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РИА НаукаМедицинский университет Говарда ХьюзаКалифорнийский университет в Сан-ДиегоСШАСтэнфордский университетВ мире
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