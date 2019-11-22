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РИА Новости

Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ

04:01 22.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев и высокопоставленные представители Белого дома встретились в четверг, чтобы обсудить возможное ограничение по времени процесса по импичменту президенту Дональду Трампу до двух недель, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По ее данным, республиканцы считают, что двух недель вполне хватит для того, чтобы процесс получил достаточно легитимности, но не нанес им и их однопартийцу Трампу существенного политического ущерба.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
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Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил в четверг, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате и ждет свидетелями Байденов и анонимного автора жалобы, положившей начало расследованию по импичменту.
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