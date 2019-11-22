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РИА Новости

Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру

03:21 22.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия
Полиция Колумбия
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии, беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру.
"В целом участники маршей провели мирный протест, в этих мирных маршах приняли участие около 207 тысяч человек", - заявила журналистам министр внутренних дел Нанси Гутьеррес, видео выступления опубликовано в Twitter колумбийской полиции.
Заявление министра противоречит информации, поступающей из различных регионов страны, и словам директора национальной полиции Оскара Атеортуа, который сообщил о задержанных в беспорядках правонарушителях и раненых полицейских. "Двадцать два человека задержаны за нарушение общественного порядка ... ранены 28 полицейских", - сказал Атеортуа, выступая после Гутьеррес.
Согласно последней информации СМИ, манифестации закончились в Картахене, Медельине и Кали, однако продолжаются в столице и других городах.
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В Боготе протестующие атаковали здания конгресса и мэрии города, центр патрулируют бронемашины и водомёты, однако протестующие не расходятся.
В Кали демонстранты перекрывают дороги и блокируют станции общественного транспорта, с 19.00 объявлен комендантский час.
В Кауке полиция атаковала слезоточивым газом здания университета Валье, студентов эвакуировали. Демонстранты перекрывали улицы города.
В течение дня президент и правительство неоднократно подчеркивали мирный характер демонстраций и призывали участников маршей уважать права сограждан.
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"Нельзя громко заявлять о своих правах и при этом нарушать права других", - подчеркнул президент Иван Дуке в Twitter.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьёзный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Иван ДукеМехико (штат)КартахенаTwitterВ мире
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