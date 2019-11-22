Более 200 тысяч человек протестуют в Колумбии, власти призывают к миру

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Около 207 тысяч человек принимают участие в акциях протеста в Колумбии , беспорядками охвачен ряд крупных городов страны, президент и правительство призывают граждан к миру.

"В целом участники маршей провели мирный протест, в этих мирных маршах приняли участие около 207 тысяч человек", - заявила журналистам министр внутренних дел Нанси Гутьеррес, видео выступления опубликовано в Twitter колумбийской полиции.

Заявление министра противоречит информации, поступающей из различных регионов страны, и словам директора национальной полиции Оскара Атеортуа, который сообщил о задержанных в беспорядках правонарушителях и раненых полицейских. "Двадцать два человека задержаны за нарушение общественного порядка ... ранены 28 полицейских", - сказал Атеортуа, выступая после Гутьеррес.

Медельине и Согласно последней информации СМИ, манифестации закончились в Картахене Кали , однако продолжаются в столице и других городах.

В Боготе протестующие атаковали здания конгресса и мэрии города, центр патрулируют бронемашины и водомёты, однако протестующие не расходятся.

В Кали демонстранты перекрывают дороги и блокируют станции общественного транспорта, с 19.00 объявлен комендантский час.

В Кауке полиция атаковала слезоточивым газом здания университета Валье, студентов эвакуировали. Демонстранты перекрывали улицы города.

В течение дня президент и правительство неоднократно подчеркивали мирный характер демонстраций и призывали участников маршей уважать права сограждан.

"Нельзя громко заявлять о своих правах и при этом нарушать права других", - подчеркнул президент Иван Дуке в Twitter.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики