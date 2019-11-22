Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава от 20 ноября.

Первоначально планировалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября.

При получении или обновлении водительских прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на содержание наркотических и психотропных веществ, а также биомаркеров, указывающих на систематическое употребление алкогольных напитков.

СМИ сообщали, что стоимость медсправок из-за дополнительных анализов вырастет десятикратно. В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались большие очереди.

"Чушь какая-то"

Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить с умом такие изменения.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что важно проводить дополнительные обследования.

"Это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну, так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — указал он.

Кроме того, по словам Путина, Минтруд должен был обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от МРОТ.

Увольнение Директора Центра наркологии

Директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, дала положительное заключение на новые правила медосмотра, уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой