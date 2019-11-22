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РИА Новости

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

02:57 22.11.2019 (обновлено: 10:53 22.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава от 20 ноября.
Первоначально планировалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября.
Врач
20 ноября, 12:17
В России введут дистанционный медосмотр для некоторых категорий работников
При получении или обновлении водительских прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на содержание наркотических и психотропных веществ, а также биомаркеров, указывающих на систематическое употребление алкогольных напитков.
СМИ сообщали, что стоимость медсправок из-за дополнительных анализов вырастет десятикратно. В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались большие очереди.

"Чушь какая-то"

Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить с умом такие изменения.
"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то", — заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что важно проводить дополнительные обследования.
"Это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну, так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — указал он.
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
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Кроме того, по словам Путина, Минтруд должен был обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от МРОТ.

Увольнение Директора Центра наркологии

Директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, дала положительное заключение на новые правила медосмотра, уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
Сама Клименко подтвердила сообщения об увольнении, сообщив, что в четверг у нее последний рабочий день. Причины ухода она озвучивать не стала, комментарием Минздрава РИА Новости не располагает
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Вероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это чушь какая-то, - заявил глава государства, тихо думая в голове: Ща перенесем на полгодика, а потом само все уляжется и попрет денежка речечкой))))
22 ноября, 05:43
Sanja Avdeev
1411001119
Наш Солнцеликий сказал : "Чушь какая-то!"
22 ноября, 09:00
zavval
613064013
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