Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области 10 декабря начнет рассматривать иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности охранной компании "Сириус-А" после стрельбы в Амурском колледже, сообщает суд.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия арестованы.
"За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО "Сириус-А" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", - говорится в сообщении.
После стрельбы в колледже прокуратура провела проверку деятельности ЧОПа. Установлено, что его сотрудник никогда не получал удостоверения частного охранника. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе.
"Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 10 декабря 2019 года в 10.30 (04.30 мск)", - сообщает суд.