Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже

Цветы у портретов погибших молодых людей в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия арестованы.

"За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО "Сириус-А" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", - говорится в сообщении.

После стрельбы в колледже прокуратура провела проверку деятельности ЧОПа. Установлено, что его сотрудник никогда не получал удостоверения частного охранника. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе.