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РИА Новости

Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2"

01:34 22.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2", отметив, что украинские намерения выглядят как арьергардный бой.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил в интервью "24 каналу", что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2". Чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.
"Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2" выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут", - написал сенатор в своем Twitter.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).
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Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеСеверный поток — 2ЕвросоюзАлексей ПушковГерманияФинляндияСШАЭкономика
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