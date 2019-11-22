В Госдуме обсудят с Бутиной и Вышинским защиту прав россиян за рубежом

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам в пятницу проведет круглый стол на тему защиты прав россиян за рубежом, участие в нем примут освобожденная из американской тюрьмы Комитет Госдумы по международным делам в пятницу проведет круглый стол на тему защиты прав россиян за рубежом, участие в нем примут освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина и журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский

Как отметил глава комитета Думы Леонид Слуцкий , проблема защиты граждан РФ, попавших в тяжелую ситуацию вдали от Родины, не сходит с повестки дня. По его словам, только в прошлом году стали известны более 600 случаев необоснованных арестов, депортаций, неоказания своевременной медпомощи, экстрадиции россиян в различных странах Запада на фоне общей русофобской истерии.

"К сожалению, регулярными стали проявления судебной предвзятости, надуманных и сфабрикованных обвинений против граждан РФ за рубежом. Особняком здесь стоят США, которые применяя так называемое экстерриториальное правосудие, развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру", - сказал Слуцкий журналистам.

Он считает, что в такой ситуации необходимо в разы усилить механизмы защиты граждан РФ и соотечественников за рубежом, консолидируя усилия государства, гражданского общества, парламентского корпуса и адвокатского сообщества. "Как и что нужно для этого делать, мы будем обсуждать в рамках круглого стола", - отметил глава думского комитета.

К обсуждению, кроме Бутиной и Вышинского, приглашены уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.