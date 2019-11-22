В Колумбии национальный марш протеста перерос в столкновения с полицией

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальные акции протеста, проходящие в четверг в регионах Национальные акции протеста, проходящие в четверг в регионах Колумбии , переросли к середине дня в серьёзные беспорядки - демонстранты жгут покрышки, кидают коктейли молотова и строят баррикады, полиция отвечает водомётами и слезоточивым газом, сообщается о перебоях в работе метрополитена и введении комендантского часа в одном из регионов, передают местные СМИ.

"В связи с актами насилия в ряде районов города, омрачившими день национального протеста, я принял решение ввести комендантский час сегодня с 19.00. Нарушители будут задержаны", - сообщил мэр колумбийского Сантьяго-де-Кали Маурисе Армитахе, видео заявления опубликовано министерством безопасности региона в Twitter.

Как передает газета El Tiempo , масштабные столкновения в ходе маршей с участием десятков тысяч человек произошли в Боготе, Менисалесе, Сантьяго-де-Кали и Буракаманге, сообщается о большом числе задержаний, а также о пострадавших без уточнения числа.

В столице участники акций заблокировали ряд дорог и магистралей, строят и жгут баррикады, забрасывают полицию камнями и краской. Власти используют слезоточивый газ и водомёты, однако манифестанты не покидают центр города. Центральные станции метро закрыты, сообщают СМИ.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики