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РИА Новости

В Колумбии национальный марш протеста перерос в столкновения с полицией

00:33 22.11.2019
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© AFP 2019 / Luis RobayoАкция протеста в Колумбии
Акция протеста в Колумбии
© AFP 2019 / Luis Robayo
Акция протеста в Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальные акции протеста, проходящие в четверг в регионах Колумбии, переросли к середине дня в серьёзные беспорядки - демонстранты жгут покрышки, кидают коктейли молотова и строят баррикады, полиция отвечает водомётами и слезоточивым газом, сообщается о перебоях в работе метрополитена и введении комендантского часа в одном из регионов, передают местные СМИ.
"В связи с актами насилия в ряде районов города, омрачившими день национального протеста, я принял решение ввести комендантский час сегодня с 19.00. Нарушители будут задержаны", - сообщил мэр колумбийского Сантьяго-де-Кали Маурисе Армитахе, видео заявления опубликовано министерством безопасности региона в Twitter.
Как передает газета El Tiempo, масштабные столкновения в ходе маршей с участием десятков тысяч человек произошли в Боготе, Менисалесе, Сантьяго-де-Кали и Буракаманге, сообщается о большом числе задержаний, а также о пострадавших без уточнения числа.
В столице участники акций заблокировали ряд дорог и магистралей, строят и жгут баррикады, забрасывают полицию камнями и краской. Власти используют слезоточивый газ и водомёты, однако манифестанты не покидают центр города. Центральные станции метро закрыты, сообщают СМИ.
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Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью, экономической политики
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьёзный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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