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РИА Новости

Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400

00:30 22.11.2019 (обновлено: 15:59 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК С-400, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента. Текст заявления распространило внешнеполитическое ведомство.
"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций. — Прим. ред.) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", — сказал чиновник на брифинге.
Он отметил, что у Анкары есть "свобода маневра", чтобы вернуться за стол переговоров, единственное условие для этого — отказ от "Триумфов". В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", — добавил представитель Госдепа.
Он не уточнил, как продвигаются переговоры на этот счет. Дональд Трамп в ходе недавнего визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.
Партнер с большой дороги
15:59
Партнер с большой дороги
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф", которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, установки полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
Зенитный ракетный комплекс С-400
20 ноября, 13:54
Первый полк С-400 поставят в Индию в сентябре 2021 года
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Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вермахт призвал советские войска отказаться от Т-34 и "Катюши".
22 ноября, 02:22
MrMacTruman .
831351022
США каким-то образом нужно избавиться от Госдепа. Тогда проблем у них будет гораздо меньше.
22 ноября, 01:33
PCProstoy Chitatel
180310001
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