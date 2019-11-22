Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций. — Прим. ред.) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", — сказал чиновник на брифинге.

Он отметил, что у Анкары есть "свобода маневра", чтобы вернуться за стол переговоров, единственное условие для этого — отказ от "Триумфов". В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", — добавил представитель Госдепа.

Он не уточнил, как продвигаются переговоры на этот счет. Дональд Трамп в ходе недавнего визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.