Путин обсудит перспективы развития Вооруженных сил России с членами Совбеза

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совбеза РФ, где рассмотрят перспективы развития Вооруженных сил , других войск до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент уделяет пристальное внимание вопросам развития армии и флота, деятельности Вооруженных сил и ходу военного строительства.

На расширенной коллегии Минобороны в прошлом году глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед армией - укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз.

Тогда Путин отметил, что все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами, на баланс поступали современные образцы оружия и техники. И именно новые виды вооружений, по словам президента, кратно увеличивают потенциал армии и флота, обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия и укрепляя баланс сил.

Также глава государства держит на особом контроле вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

В октябре Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании для обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.

Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что создание Военно-строительной компании завершает формирование новой модели деятельности профильной ведомственной отрасли.