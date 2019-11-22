Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T00:09+0300
https://ria.ru/20191122/1561435633.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156142/11/1561421156_0:359:2582:1811_1036x0_80_0_0_bf6513abf3e24328373b805c2b6a4581.jpg
РИА Новости

Путин обсудит перспективы развития Вооруженных сил России с членами Совбеза

00:09 22.11.2019
363
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совбеза РФ, где рассмотрят перспективы развития Вооруженных сил, других войск до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент уделяет пристальное внимание вопросам развития армии и флота, деятельности Вооруженных сил и ходу военного строительства.
На расширенной коллегии Минобороны в прошлом году глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед армией - укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз.
Тогда Путин отметил, что все виды и рода войск развивались сбалансировано, в соответствии с принятыми планами, на баланс поступали современные образцы оружия и техники. И именно новые виды вооружений, по словам президента, кратно увеличивают потенциал армии и флота, обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия и укрепляя баланс сил.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском
Вчера, 21:35
Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие
Также глава государства держит на особом контроле вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.
В октябре Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании для обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.
Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что создание Военно-строительной компании завершает формирование новой модели деятельности профильной ведомственной отрасли.
Президент РФ Владимир Путин с лауреатами после церемонии вручения государственных наград в Кремле
Вчера, 20:18
Путин после церемонии пообщался с награжденными в неформальной обстановке
Шойгу отметил, что в деятельности ВСК "в этом году основные усилия направлены на создание объектов сил ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения и военной техники".
1500004
Обсудить 0
Вооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияБезопасностьПолитика
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Президент РФ В. Путин
Путин призвал создать государственную программу вооружений до 2033 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Лента новостейМолния