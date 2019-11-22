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Туризм
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РИА Новости

Новогоднее настроение: самые дешевые и яркие рождественские ярмарки Европы

08:00 22.11.2019 (обновлено: 13:04 22.11.2019)
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В ближайшие дни в Европе откроются традиционные рождественские ярмарки. Помимо обязательных глинтвейна и сладостей, на предновогодних базарах продают и специфические национальные праздничные блюда. Как вам, например, рыба в шоколаде? Или киахль? Запить можно глёгом. О том, какие города засверкают сказочными огнями в ближайшее время и где самый дешевый рождественский базар, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Сегодня открывается рождественская ярмарка в Страсбурге (Франция). Здесь можно погулять и закупиться, а заодно полюбоваться на шале (их не менее 300) и яркие световые гирлянды. А еще на елки.

Их три: одна символизирует сердце Страсбурга, вторую наряжают все гости и горожане, третья должна удивить необычным дизайном.

Рождественская ярмарка в Страсбурге
1 из 15

Сегодня открывается рождественская ярмарка в Страсбурге (Франция). Здесь можно погулять и закупиться, а заодно полюбоваться на шале (их не менее 300) и яркие световые гирлянды. А еще на елки.

Их три: одна символизирует сердце Страсбурга, вторую наряжают все гости и горожане, третья должна удивить необычным дизайном.

© AP Photo / Jean-Francois Badias
© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt

В этот же день заработает рождественская ярмарка в Лилле, а в воскресенье — главная во Франции, парижская, на Елисейских Полях. Но кое-где — например, на столичном вокзале Сен-Лазар — вы окунетесь в предпраздничную волшебную атмосферу уже сейчас.

Рождественская ярмарка в Париже
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В этот же день заработает рождественская ярмарка в Лилле, а в воскресенье — главная во Франции, парижская, на Елисейских Полях. Но кое-где — например, на столичном вокзале Сен-Лазар — вы окунетесь в предпраздничную волшебную атмосферу уже сейчас.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt
© Depositphotos / risto40

А в Таллине базар уже открылся. Кстати, в этом старинном уютном прибалтийском городе рождественская ярмарка была признана лучшей в Европе.

В центре, на Ратушной площади, можно сделать фото с Санта-Клаусом, купить вязаные свитера с оленями или варежки, а также перекусить: почти в каждом павильоне продают колбаски разных видов, сыры, вафли, пряники.

В этом году на таллинской ярмарке стоит попробовать экзотическое угощение с острова Хийумаа — шоколад с рыбой, а также хлеб ручной работы с черной смородиной и баранью рульку. Для любителей проверенных деликатесов — хворост "журавлиные гнезда", печенье пипаркоок, колбаски и глёг — аналог глинтвейна с алкоголем и без.

Рождественская ярмарка в Таллине
3 из 15

А в Таллине базар уже открылся. Кстати, в этом старинном уютном прибалтийском городе рождественская ярмарка была признана лучшей в Европе.

В центре, на Ратушной площади, можно сделать фото с Санта-Клаусом, купить вязаные свитера с оленями или варежки, а также перекусить: почти в каждом павильоне продают колбаски разных видов, сыры, вафли, пряники.

В этом году на таллинской ярмарке стоит попробовать экзотическое угощение с острова Хийумаа — шоколад с рыбой, а также хлеб ручной работы с черной смородиной и баранью рульку. Для любителей проверенных деликатесов — хворост "журавлиные гнезда", печенье пипаркоок, колбаски и глёг — аналог глинтвейна с алкоголем и без.

© Depositphotos / risto40
© AP Photo / MTI/ Balazs Mohai

Будапештская ярмарка в рождественском рейтинге Европы занимает второе место. Здесь хорошо бы попробовать венгерские хунгарикумы и разнообразные бургеры. Из развлечений — красочные световые шоу.

Рождественская ярмарка в Будапеште
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Будапештская ярмарка в рождественском рейтинге Европы занимает второе место. Здесь хорошо бы попробовать венгерские хунгарикумы и разнообразные бургеры. Из развлечений — красочные световые шоу.

© AP Photo / MTI/ Balazs Mohai
© AP Photo / Roman Koksarov

Рождественская ярмарка в Риге откроется в следующие выходные. Уже в третий раз, по версии британской компании Post Office, она признается самой бюджетной. Стоит проверить.

Рождественская ярмарка в Риге
5 из 15

Рождественская ярмарка в Риге откроется в следующие выходные. Уже в третий раз, по версии британской компании Post Office, она признается самой бюджетной. Стоит проверить.

© AP Photo / Roman Koksarov
© AFP 2019 / John MacDougall

В Берлине стоит пойти на Жандарменмаркт в центре города или на рождественский базар на Курфюрстендаме у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Вечером храм, который был разрушен в годы войны, подсвечивается синим светом.

В украшенных гирляндами киосках предлагают пунш, глинтвейн, брецели (крендели, посыпанные кунжутом), имбирные пряники, сосиски разных видов. Тут же продают серебряные украшения, домашнюю утварь, перчатки, шапки, шарфы.

Рождественская ярмарка в Берлине
6 из 15

В Берлине стоит пойти на Жандарменмаркт в центре города или на рождественский базар на Курфюрстендаме у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Вечером храм, который был разрушен в годы войны, подсвечивается синим светом.

В украшенных гирляндами киосках предлагают пунш, глинтвейн, брецели (крендели, посыпанные кунжутом), имбирные пряники, сосиски разных видов. Тут же продают серебряные украшения, домашнюю утварь, перчатки, шапки, шарфы.

© AFP 2019 / John MacDougall
© AP Photo / Matthias Schrader

Одна из самых больших ярмарок Германии — в Нюрнберге. Чтобы посмотреть рождественские спектакли, поезжайте в Кельн. За покупками — в Лейпциг, там устанавливают целых 250 торговых шале. За романтической атмосферой и рождественскими страшилками (сказочными персонажами — крампусами) отправляйтесь в Мюнхен.

Рождественская ярмарка в Нюрнберге
7 из 15

Одна из самых больших ярмарок Германии — в Нюрнберге. Чтобы посмотреть рождественские спектакли, поезжайте в Кельн. За покупками — в Лейпциг, там устанавливают целых 250 торговых шале. За романтической атмосферой и рождественскими страшилками (сказочными персонажами — крампусами) отправляйтесь в Мюнхен.

© AP Photo / Matthias Schrader
© AP Photo / Martin Schalk

По Австрии также разгуливают крампусы. "По дворам и домам ходят Николаус — добрый персонаж — и его мрачный спутник Крампус, выясняющий, насколько хорошо ребенок себя вел в этом году", — рассказали в австрийском представительстве по туризму.

Еще предрождественские дни в Австрии — это аромат пряников, перезвон колоколов и блеск праздничных елок.

Парад Крампусов в Зальцбурге, Австрия
8 из 15

По Австрии также разгуливают крампусы. "По дворам и домам ходят Николаус — добрый персонаж — и его мрачный спутник Крампус, выясняющий, насколько хорошо ребенок себя вел в этом году", — рассказали в австрийском представительстве по туризму.

Еще предрождественские дни в Австрии — это аромат пряников, перезвон колоколов и блеск праздничных елок.

© AP Photo / Martin Schalk
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

"У нас прекрасные местные блюда, закуски, десерты, которые продаются только во время Адвента на рождественских ярмарках в Австрии, — говорит Барбара Бенедик, сотрудник туристического представительства. — Отличный пример — тирольский киахль (Kiachl). Это пирог из дрожжевого теста с вареньем из брусники или с капустой".

Рождественская ярмарка в Вене
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"У нас прекрасные местные блюда, закуски, десерты, которые продаются только во время Адвента на рождественских ярмарках в Австрии, — говорит Барбара Бенедик, сотрудник туристического представительства. — Отличный пример — тирольский киахль (Kiachl). Это пирог из дрожжевого теста с вареньем из брусники или с капустой".

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Petr David Josek

Буквально через неделю, в следующую субботу, можно будет попасть на знаменитую рождественскую ярмарку на Староместской площади в Праге. Эксперты European BestDestinations (организация, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе), советуют приходить на этот базар с друзьями, семьей и любимыми.

Рождественская ярмарка в Праге
10 из 15

Буквально через неделю, в следующую субботу, можно будет попасть на знаменитую рождественскую ярмарку на Староместской площади в Праге. Эксперты European BestDestinations (организация, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе), советуют приходить на этот базар с друзьями, семьей и любимыми.

© AP Photo / Petr David Josek
© Depositphotos / lucianmilasan

В столице Дании Копенгагене рождественские гулянья начались в парке Тиволи, украшенном гирляндами огней. Главную елку на ярмарке нарядили сверкающими кристаллами Swarovski. От старого здания вокзала отправится поезд с рождественской едой, сладостями и подарками в вагонах.

Рождество в парке Тиволи в Копенгагене
11 из 15

В столице Дании Копенгагене рождественские гулянья начались в парке Тиволи, украшенном гирляндами огней. Главную елку на ярмарке нарядили сверкающими кристаллами Swarovski. От старого здания вокзала отправится поезд с рождественской едой, сладостями и подарками в вагонах.

© Depositphotos / lucianmilasan
© Depositphotos / e55evu

"В Италии рождественские базары проходят с конца ноября и до самого праздника Крещения (6 января), — рассказывает пресс-атташе Национального агентства по туризму Италии (ENIT) в России Татьяна Божко. — Продаются сладости, фейерверки, фигурки для создания Presepio (рождественского вертепа), всевозможные сувениры. В Риме, например, основной такой базар развернется на Пьяцца Навона".

Рождественская ярмарка в Риме
12 из 15

"В Италии рождественские базары проходят с конца ноября и до самого праздника Крещения (6 января), — рассказывает пресс-атташе Национального агентства по туризму Италии (ENIT) в России Татьяна Божко. — Продаются сладости, фейерверки, фигурки для создания Presepio (рождественского вертепа), всевозможные сувениры. В Риме, например, основной такой базар развернется на Пьяцца Навона".

© Depositphotos / e55evu
© Depositphotos / AntonioGravante

Итальянцы уверяют, что самые красивые рождественские ярмарки — на севере, в Альпах. Например в Больцано.

Рождественская ярмарка в Больцано
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Итальянцы уверяют, что самые красивые рождественские ярмарки — на севере, в Альпах. Например в Больцано.

© Depositphotos / AntonioGravante
© AFP 2019 / Jorge Guerrero

Самые жаркие рождественские ярмарки Европы — на юге Испании и в Португалии. "Возьмите с собой темные очки, солнцезащитный крем и шляпу Санта-Клауса", — советуют бывалые путешественники.

Люди на улице Малаги
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Самые жаркие рождественские ярмарки Европы — на юге Испании и в Португалии. "Возьмите с собой темные очки, солнцезащитный крем и шляпу Санта-Клауса", — советуют бывалые путешественники.

© AFP 2019 / Jorge Guerrero
© AFP 2019 / Mladen Antonov

Ну а в России ярмарки откроются в середине декабря. В Санкт-Петербурге базар развернется в одном из самых популярных туристических мест — на Манежной площади. По всей Москве целый месяц можно будет смотреть рождественские представления и концерты, выходить на каток и кататься с ледяных горок, любоваться яркими световыми гирляндами и покупать сладости и сувениры в новогодних киосках.

Рязань назвали столицей Нового года — 2020. Туда на праздничные гулянья обязательно приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Теплые Сочи, Анапа, Геленджик и города Крыма также не останутся без рождественского базара.

Женщины в национальных костюмах на рождественской ярмарке в Москве
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Ну а в России ярмарки откроются в середине декабря. В Санкт-Петербурге базар развернется в одном из самых популярных туристических мест — на Манежной площади. По всей Москве целый месяц можно будет смотреть рождественские представления и концерты, выходить на каток и кататься с ледяных горок, любоваться яркими световыми гирляндами и покупать сладости и сувениры в новогодних киосках.

Рязань назвали столицей Нового года — 2020. Туда на праздничные гулянья обязательно приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Теплые Сочи, Анапа, Геленджик и города Крыма также не останутся без рождественского базара.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
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