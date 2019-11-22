Новогоднее настроение: самые дешевые и яркие рождественские ярмарки Европы

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Сегодня открывается рождественская ярмарка в Страсбурге (Франция). Здесь можно погулять и закупиться, а заодно полюбоваться на шале (их не менее 300) и яркие световые гирлянды. А еще на елки.

Их три: одна символизирует сердце Страсбурга, вторую наряжают все гости и горожане, третья должна удивить необычным дизайном.