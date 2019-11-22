Новогоднее настроение: самые дешевые и яркие рождественские ярмарки Европы

Сегодня открывается рождественская ярмарка в Страсбурге (Франция). Здесь можно погулять и закупиться, а заодно полюбоваться на шале (их не менее 300) и яркие световые гирлянды. А еще на елки.
Их три: одна символизирует сердце Страсбурга, вторую наряжают все гости и горожане, третья должна удивить необычным дизайном.
Сегодня открывается рождественская ярмарка в Страсбурге (Франция). Здесь можно погулять и закупиться, а заодно полюбоваться на шале (их не менее 300) и яркие световые гирлянды. А еще на елки.
Их три: одна символизирует сердце Страсбурга, вторую наряжают все гости и горожане, третья должна удивить необычным дизайном.
В этот же день заработает рождественская ярмарка в Лилле, а в воскресенье — главная во Франции, парижская, на Елисейских Полях. Но кое-где — например, на столичном вокзале Сен-Лазар — вы окунетесь в предпраздничную волшебную атмосферу уже сейчас.
В этот же день заработает рождественская ярмарка в Лилле, а в воскресенье — главная во Франции, парижская, на Елисейских Полях. Но кое-где — например, на столичном вокзале Сен-Лазар — вы окунетесь в предпраздничную волшебную атмосферу уже сейчас.
А в Таллине базар уже открылся. Кстати, в этом старинном уютном прибалтийском городе рождественская ярмарка была признана лучшей в Европе.
В центре, на Ратушной площади, можно сделать фото с Санта-Клаусом, купить вязаные свитера с оленями или варежки, а также перекусить: почти в каждом павильоне продают колбаски разных видов, сыры, вафли, пряники.
В этом году на таллинской ярмарке стоит попробовать экзотическое угощение с острова Хийумаа — шоколад с рыбой, а также хлеб ручной работы с черной смородиной и баранью рульку. Для любителей проверенных деликатесов — хворост "журавлиные гнезда", печенье пипаркоок, колбаски и глёг — аналог глинтвейна с алкоголем и без.
А в Таллине базар уже открылся. Кстати, в этом старинном уютном прибалтийском городе рождественская ярмарка была признана лучшей в Европе.
В центре, на Ратушной площади, можно сделать фото с Санта-Клаусом, купить вязаные свитера с оленями или варежки, а также перекусить: почти в каждом павильоне продают колбаски разных видов, сыры, вафли, пряники.
В этом году на таллинской ярмарке стоит попробовать экзотическое угощение с острова Хийумаа — шоколад с рыбой, а также хлеб ручной работы с черной смородиной и баранью рульку. Для любителей проверенных деликатесов — хворост "журавлиные гнезда", печенье пипаркоок, колбаски и глёг — аналог глинтвейна с алкоголем и без.
Будапештская ярмарка в рождественском рейтинге Европы занимает второе место. Здесь хорошо бы попробовать венгерские хунгарикумы и разнообразные бургеры. Из развлечений — красочные световые шоу.
Будапештская ярмарка в рождественском рейтинге Европы занимает второе место. Здесь хорошо бы попробовать венгерские хунгарикумы и разнообразные бургеры. Из развлечений — красочные световые шоу.
Рождественская ярмарка в Риге откроется в следующие выходные. Уже в третий раз, по версии британской компании Post Office, она признается самой бюджетной. Стоит проверить.
Рождественская ярмарка в Риге откроется в следующие выходные. Уже в третий раз, по версии британской компании Post Office, она признается самой бюджетной. Стоит проверить.
В Берлине стоит пойти на Жандарменмаркт в центре города или на рождественский базар на Курфюрстендаме у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Вечером храм, который был разрушен в годы войны, подсвечивается синим светом.
В украшенных гирляндами киосках предлагают пунш, глинтвейн, брецели (крендели, посыпанные кунжутом), имбирные пряники, сосиски разных видов. Тут же продают серебряные украшения, домашнюю утварь, перчатки, шапки, шарфы.
В Берлине стоит пойти на Жандарменмаркт в центре города или на рождественский базар на Курфюрстендаме у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Вечером храм, который был разрушен в годы войны, подсвечивается синим светом.
В украшенных гирляндами киосках предлагают пунш, глинтвейн, брецели (крендели, посыпанные кунжутом), имбирные пряники, сосиски разных видов. Тут же продают серебряные украшения, домашнюю утварь, перчатки, шапки, шарфы.
Одна из самых больших ярмарок Германии — в Нюрнберге. Чтобы посмотреть рождественские спектакли, поезжайте в Кельн. За покупками — в Лейпциг, там устанавливают целых 250 торговых шале. За романтической атмосферой и рождественскими страшилками (сказочными персонажами — крампусами) отправляйтесь в Мюнхен.
Одна из самых больших ярмарок Германии — в Нюрнберге. Чтобы посмотреть рождественские спектакли, поезжайте в Кельн. За покупками — в Лейпциг, там устанавливают целых 250 торговых шале. За романтической атмосферой и рождественскими страшилками (сказочными персонажами — крампусами) отправляйтесь в Мюнхен.
По Австрии также разгуливают крампусы. "По дворам и домам ходят Николаус — добрый персонаж — и его мрачный спутник Крампус, выясняющий, насколько хорошо ребенок себя вел в этом году", — рассказали в австрийском представительстве по туризму.
Еще предрождественские дни в Австрии — это аромат пряников, перезвон колоколов и блеск праздничных елок.
По Австрии также разгуливают крампусы. "По дворам и домам ходят Николаус — добрый персонаж — и его мрачный спутник Крампус, выясняющий, насколько хорошо ребенок себя вел в этом году", — рассказали в австрийском представительстве по туризму.
Еще предрождественские дни в Австрии — это аромат пряников, перезвон колоколов и блеск праздничных елок.
"У нас прекрасные местные блюда, закуски, десерты, которые продаются только во время Адвента на рождественских ярмарках в Австрии, — говорит Барбара Бенедик, сотрудник туристического представительства. — Отличный пример — тирольский киахль (Kiachl). Это пирог из дрожжевого теста с вареньем из брусники или с капустой".
"У нас прекрасные местные блюда, закуски, десерты, которые продаются только во время Адвента на рождественских ярмарках в Австрии, — говорит Барбара Бенедик, сотрудник туристического представительства. — Отличный пример — тирольский киахль (Kiachl). Это пирог из дрожжевого теста с вареньем из брусники или с капустой".
Буквально через неделю, в следующую субботу, можно будет попасть на знаменитую рождественскую ярмарку на Староместской площади в Праге. Эксперты European BestDestinations (организация, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе), советуют приходить на этот базар с друзьями, семьей и любимыми.
Буквально через неделю, в следующую субботу, можно будет попасть на знаменитую рождественскую ярмарку на Староместской площади в Праге. Эксперты European BestDestinations (организация, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе), советуют приходить на этот базар с друзьями, семьей и любимыми.
В столице Дании Копенгагене рождественские гулянья начались в парке Тиволи, украшенном гирляндами огней. Главную елку на ярмарке нарядили сверкающими кристаллами Swarovski. От старого здания вокзала отправится поезд с рождественской едой, сладостями и подарками в вагонах.
В столице Дании Копенгагене рождественские гулянья начались в парке Тиволи, украшенном гирляндами огней. Главную елку на ярмарке нарядили сверкающими кристаллами Swarovski. От старого здания вокзала отправится поезд с рождественской едой, сладостями и подарками в вагонах.
"В Италии рождественские базары проходят с конца ноября и до самого праздника Крещения (6 января), — рассказывает пресс-атташе Национального агентства по туризму Италии (ENIT) в России Татьяна Божко. — Продаются сладости, фейерверки, фигурки для создания Presepio (рождественского вертепа), всевозможные сувениры. В Риме, например, основной такой базар развернется на Пьяцца Навона".
"В Италии рождественские базары проходят с конца ноября и до самого праздника Крещения (6 января), — рассказывает пресс-атташе Национального агентства по туризму Италии (ENIT) в России Татьяна Божко. — Продаются сладости, фейерверки, фигурки для создания Presepio (рождественского вертепа), всевозможные сувениры. В Риме, например, основной такой базар развернется на Пьяцца Навона".
Итальянцы уверяют, что самые красивые рождественские ярмарки — на севере, в Альпах. Например в Больцано.
Итальянцы уверяют, что самые красивые рождественские ярмарки — на севере, в Альпах. Например в Больцано.
Самые жаркие рождественские ярмарки Европы — на юге Испании и в Португалии. "Возьмите с собой темные очки, солнцезащитный крем и шляпу Санта-Клауса", — советуют бывалые путешественники.
Самые жаркие рождественские ярмарки Европы — на юге Испании и в Португалии. "Возьмите с собой темные очки, солнцезащитный крем и шляпу Санта-Клауса", — советуют бывалые путешественники.
Ну а в России ярмарки откроются в середине декабря. В Санкт-Петербурге базар развернется в одном из самых популярных туристических мест — на Манежной площади. По всей Москве целый месяц можно будет смотреть рождественские представления и концерты, выходить на каток и кататься с ледяных горок, любоваться яркими световыми гирляндами и покупать сладости и сувениры в новогодних киосках.
Рязань назвали столицей Нового года — 2020. Туда на праздничные гулянья обязательно приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Теплые Сочи, Анапа, Геленджик и города Крыма также не останутся без рождественского базара.
Ну а в России ярмарки откроются в середине декабря. В Санкт-Петербурге базар развернется в одном из самых популярных туристических мест — на Манежной площади. По всей Москве целый месяц можно будет смотреть рождественские представления и концерты, выходить на каток и кататься с ледяных горок, любоваться яркими световыми гирляндами и покупать сладости и сувениры в новогодних киосках.
Рязань назвали столицей Нового года — 2020. Туда на праздничные гулянья обязательно приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Теплые Сочи, Анапа, Геленджик и города Крыма также не останутся без рождественского базара.