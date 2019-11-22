Унитазный скандал. Зачем Киев обвинил Россию в краже флотской сантехники

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. На этой неделе Киев выдвинул очередную претензию Москве, по степени абсурда опередившую многие предыдущие. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что три бронекатера, возвращенные в понедельник, прибыли в Очаков в "некомплектном" состоянии. В частности, на них якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое оборудование. О том, как сантехника и электрика вызвали международные разбирательства, — в материале РИА Новости.

ФСБ опровергла

Напомним, два бронеартиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" Черноморский флот задержал 25 ноября 2018-го при попытке пересечь Керченский пролив с нарушением российского законодательства. Корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников. В итоге катера и буксир взяли на абордаж. После завершения расследования корабли вернули украинской стороне — в минувший понедельник ВМСУ официально это подтвердили.

Сейчас "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" отбуксировали в Одессу. Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в варварском обращении с флотским имуществом другой страны. "Россияне их угробили", — заявил он. Ранее бронекатера в Очакове осмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Ему тоже не понравилось их состояние. "Будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне", — сказал глава государства.

В ФСБ России отвергли эти обвинения. Центр общественных связей ведомства опубликовал видео внутреннего и внешнего состояния судов в момент их передачи Украине, а также подписания соответствующих актов. На кадрах хорошо видно, что корабли в полном порядке и с исправной сантехникой. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — констатировали в ФСБ.

Нечего воровать

Кроме плафонов и унитазов, по словам украинского адмирала, с кораблей исчезло и другое оборудование. Какое именно — не уточнил. Дело в том, что, хотя речные бронекатера проекта 58155 "Гюрза-М" построены относительно недавно, с точки зрения боевого оснащения и здравого смысла они не могут представлять интереса для российских военных и ОПК. В ВМФ России есть корабли и поновее, и, мягко говоря, посложнее.

Основное назначение бронекатеров — несение патрульной службы на приграничных реках, озерах, в прибрежной морской зоне, борьба с малоразмерными катерами контрабандистов и нарушителей границы, а также с малыми береговыми целями. Кроме того, катера могут использоваться для защиты гидротехнических сооружений, обеспечивать действия тактических разведывательно-диверсионных групп и сопровождать суда в прибрежных водах.

Вооружение "Гюрзы" — два дистанционно управляемых боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М". В каждом из них — 30-миллиметровая автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-миллиметровый пулемет, 30-миллиметровый гранатомет КБА-117 и две установки противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Имеется система постановки дымовых завес. Все это есть в России, и ни о какой "краже технологий" тут не может быть и речи.

Кроме того, катера оснащены универсальным комплексом "Триада" для обнаружения морских целей в любое время суток, централизованного управления всеми средствами поражения и постановки помех. Есть достаточно мощные средства радиосвязи (радиостанции фирм HARRIS и BARRETT), но, опять же, аналогами всего этого располагают и российские вооруженные силы.

Что касается буксира "Яны Капу", то он в принципе не представляет никакого интереса. Буксир спущен на воду в далеком 1974-м и уже давно выработал свой ресурс.

"И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — прокомментировала инцидент член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отнеслась к "унитазной" истории с иронией и заявила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей может зависеть от сантехники.

Бездоказательные обвинения

Абсурдные обвинения в воровстве сантехники в адрес России прозвучали не впервые.

Так, в декабре 2014-го сотрудник Госпогранслужбы Украины Дмитрий Капустин опубликовал в соцсетях душераздирающий пост: "Оккупанты сегодня около 18:00 дали три зеленых ракеты и покинули территорию полуострова Чонгар. Предварительно вывезя и свое и чужое имущество. Гостиницу грабить постеснялись, хоть и сторож там простой гражданский. А вот кафе "Чонгар" и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды, ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен. Через дорогу стояло кафе попроще — его разбомбили полностью, осталась одна коробка от здания и разбитые холодильники для напитков". Никаких фотодоказательств "разгрома" он в соцсетях почему-то так и не представил.