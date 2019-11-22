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РИА Новости

Унитазный скандал. Зачем Киев обвинил Россию в краже флотской сантехники

08:00 22.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" в порту Очакова
Украинские малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь в порту Очакова
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. На этой неделе Киев выдвинул очередную претензию Москве, по степени абсурда опередившую многие предыдущие. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что три бронекатера, возвращенные в понедельник, прибыли в Очаков в "некомплектном" состоянии. В частности, на них якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое оборудование. О том, как сантехника и электрика вызвали международные разбирательства, — в материале РИА Новости.

ФСБ опровергла

Напомним, два бронеартиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" Черноморский флот задержал 25 ноября 2018-го при попытке пересечь Керченский пролив с нарушением российского законодательства. Корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников. В итоге катера и буксир взяли на абордаж. После завершения расследования корабли вернули украинской стороне — в минувший понедельник ВМСУ официально это подтвердили.
Речой бронекатер Бердянск. Архивное фото
3 октября 2018, 17:22
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Сейчас "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" отбуксировали в Одессу. Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в варварском обращении с флотским имуществом другой страны. "Россияне их угробили", — заявил он. Ранее бронекатера в Очакове осмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Ему тоже не понравилось их состояние. "Будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне", — сказал глава государства.
В ФСБ России отвергли эти обвинения. Центр общественных связей ведомства опубликовал видео внутреннего и внешнего состояния судов в момент их передачи Украине, а также подписания соответствующих актов. На кадрах хорошо видно, что корабли в полном порядке и с исправной сантехникой. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — констатировали в ФСБ.

Нечего воровать

Кроме плафонов и унитазов, по словам украинского адмирала, с кораблей исчезло и другое оборудование. Какое именно — не уточнил. Дело в том, что, хотя речные бронекатера проекта 58155 "Гюрза-М" построены относительно недавно, с точки зрения боевого оснащения и здравого смысла они не могут представлять интереса для российских военных и ОПК. В ВМФ России есть корабли и поновее, и, мягко говоря, посложнее.
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Андрій Шматов / Бронекатер для ВМС "Гюрза-М" спущено на водуБронекатер для ВМС Украины "Гюрза-М"
Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Андрій Шматов / Бронекатер для ВМС "Гюрза-М" спущено на воду
Бронекатер для ВМС Украины "Гюрза-М"
Основное назначение бронекатеров — несение патрульной службы на приграничных реках, озерах, в прибрежной морской зоне, борьба с малоразмерными катерами контрабандистов и нарушителей границы, а также с малыми береговыми целями. Кроме того, катера могут использоваться для защиты гидротехнических сооружений, обеспечивать действия тактических разведывательно-диверсионных групп и сопровождать суда в прибрежных водах.
Вооружение "Гюрзы" — два дистанционно управляемых боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М". В каждом из них — 30-миллиметровая автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-миллиметровый пулемет, 30-миллиметровый гранатомет КБА-117 и две установки противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Имеется система постановки дымовых завес. Все это есть в России, и ни о какой "краже технологий" тут не может быть и речи.
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
Вчера, 12:17
ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи
Кроме того, катера оснащены универсальным комплексом "Триада" для обнаружения морских целей в любое время суток, централизованного управления всеми средствами поражения и постановки помех. Есть достаточно мощные средства радиосвязи (радиостанции фирм HARRIS и BARRETT), но, опять же, аналогами всего этого располагают и российские вооруженные силы.
Что касается буксира "Яны Капу", то он в принципе не представляет никакого интереса. Буксир спущен на воду в далеком 1974-м и уже давно выработал свой ресурс.
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Вчера, 12:57
В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей
"И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — прокомментировала инцидент член Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отнеслась к "унитазной" истории с иронией и заявила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей может зависеть от сантехники.

Бездоказательные обвинения

Абсурдные обвинения в воровстве сантехники в адрес России прозвучали не впервые.
Так, в декабре 2014-го сотрудник Госпогранслужбы Украины Дмитрий Капустин опубликовал в соцсетях душераздирающий пост: "Оккупанты сегодня около 18:00 дали три зеленых ракеты и покинули территорию полуострова Чонгар. Предварительно вывезя и свое и чужое имущество. Гостиницу грабить постеснялись, хоть и сторож там простой гражданский. А вот кафе "Чонгар" и платные туалеты, которые там были до оккупации сделаны по последнему писку моды, ограбили полностью, выломав двери и выбив окна, вывезя унитазы, раковины и посрывав светильники с потолков и розетки с выключателями из стен. Через дорогу стояло кафе попроще — его разбомбили полностью, осталась одна коробка от здания и разбитые холодильники для напитков". Никаких фотодоказательств "разгрома" он в соцсетях почему-то так и не представил.
© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкРоссийский танк в пригороде Цхинвали
Российский танк в пригороде Цхинвали
© РИА Новости / Саид Гуциев
Перейти в фотобанк
Российский танк в пригороде Цхинвали
До этого в воровстве унитазов российских военных обвиняли власти Грузии во время вооруженного конфликта в августе 2008-го. Местные СМИ развернули целую информационную кампанию, щедро сдобренную фейками и подтасовками. На одном из видеороликов, попавших в Сеть, — военнослужащие в форме, похожей на российскую, растаскивают из окрестных домов сантехнику. Но доказать мародерство тоже никто так и не удосужился.
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Игорь ВоронченкоВоенно-морские силы УкраиныСовет Федерации РФФСБ РФВладимир ЗеленскийОдессаБезопасность
Популярные комментарии
Ну не хватает у нас в стране унитазов! Выкручиваемся как можем))
22 ноября, 09:21
Сергей Р.
10270004
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