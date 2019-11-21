Моралес назвал видео, из-за которого против него готовят иск, монтажом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал монтажом видеозапись, на основе которой новые власти страны готовят про него международный иск, он также опроверг сообщения о российских военнослужащих, которые якобы готовят его возвращение на родину.
В среду глава боливийского МВД Артуро Мурильо продемонстрировал видеозапись, на которой Моралес из своего убежища в Мексике якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста. По мнению временного правительства, результатом подобных акций становится блокада дорог и нехватка продовольствия в городах. Министр заявил, что власти в связи с этим готовят международный иск против Моралеса.
"Сколько было лживых обвинений, чтобы лишить нас власти. Они рассказывали, что я уже вернулся в Боливию, что там находятся русские солдаты, чтобы подготовить мой приезд. Сейчас в рамках этой кампании меня обвиняют с помощью видеомонтажа", - написал Моралес в Twitter.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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