Моралес назвал видео, из-за которого против него готовят иск, монтажом

"Сколько было лживых обвинений, чтобы лишить нас власти. Они рассказывали, что я уже вернулся в Боливию, что там находятся русские солдаты, чтобы подготовить мой приезд. Сейчас в рамках этой кампании меня обвиняют с помощью видеомонтажа", - написал Моралес в Twitter.