В Боливии разогнали траурный марш, двигавшийся к зданию правительства

ЛА-ПАС, 21 ноя - РИА Новости. Боливийская полиция разогнала колонну манифестантов, которые пытались приблизиться к зданию правительства с гробами граждан, погибших в столкновениях с силовиками, сообщили очевидцы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что траурный марш протеста начался в городе Эль-Альто около столицы страны Ла-Паса. Процессию возглавили родственники жертв.

Манифестанты прошли около 20 километров, когда до здания правительства в Ла-Пасе оставалось около 200 метров, полиция применила против них слезоточивый газ. Участники марша выкрикивали: "Справедливость! Справедливость!" и "Аньес - убийца!".

Во вторник в городе Эль-Альто начались серьезные столкновения между протестующими и полицией Боливии. По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Власти подтвердили, что в ходе полицейской операции погибли восемь человек. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И. о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.