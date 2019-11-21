В Боливии разогнали траурный марш, двигавшийся к зданию правительства

ЛА-ПАС, 21 ноя - РИА Новости. Боливийская полиция разогнала колонну манифестантов, которые пытались приблизиться к зданию правительства с гробами граждан, погибших в столкновениях с силовиками, сообщили очевидцы РИА Новости.
Ранее сообщалось, что траурный марш протеста начался в городе Эль-Альто около столицы страны Ла-Паса. Процессию возглавили родственники жертв.
Манифестанты прошли около 20 километров, когда до здания правительства в Ла-Пасе оставалось около 200 метров, полиция применила против них слезоточивый газ. Участники марша выкрикивали: "Справедливость! Справедливость!" и "Аньес - убийца!".
Во вторник в городе Эль-Альто начались серьезные столкновения между протестующими и полицией Боливии. По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Власти подтвердили, что в ходе полицейской операции погибли восемь человек. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа.
Вчера, 17:37Эво Моралес: в Боливии сейчас происходит геноцид
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И. о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили также спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.