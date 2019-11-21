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РИА Новости

Моралес заявил о покушении со стороны командующего ВВС

23:17 21.11.2019
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Carlos Jasso
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что падение его вертолета 4 ноября было следствием покушения на его жизнь со стороны командующего ВВС страны генерала Хорхе Терсероса.
"Покушение совершил командующий Военно-воздушными силами генерал Терсерос, который после этого дня сильно изменился", - заявил Моралес в интервью телеканалу RT.
По словам Моралеса, накануне покушения оппозиционер Луис Камачо заявлял, что "в понедельник все увидят, как падет Эво", однако всем пассажирам и пилотам вертолёта, совершившего жесткую посадку, удалось выжить.
По сообщению ВВС Боливии, причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего президента Моралеса, стала поломка хвостового винта.
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Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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