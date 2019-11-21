Помпео призвал власти Боливии ускорить подготовку к выборам

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео призвал все конфликтующие стороны в Боливии воздержаться от насилия, а власти страны – еще и ускорить процесс продвижения к свободным и транспарентным выборам.

"Мы призываем все стороны воздержаться от любого насилия, соблюдать верховенство права и уважать права всех граждан на участие в построении будущего Боливии, независимо от их взглядов… Службы безопасности должны уважать права мирных протестующих, а боливийские власти должны обеспечивать ответственность за любые нарушения прав граждан", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа в четверг.

Кроме этого Помпео считает, что властям страны необходимо "обеспечить всем боливийцам возможность как можно скорее принять участие в подлинно свободных и справедливых выборах, отражающих их волю".

Во вторник в городе Эль-Альто начались серьезные столкновения между протестующими и полицией Боливии. По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Власти подтвердили, что в ходе полицейской операции погибли восемь человек. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И. о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.