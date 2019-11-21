Помпео призвал власти Боливии ускорить подготовку к выборам

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал все конфликтующие стороны в Боливии воздержаться от насилия, а власти страны – еще и ускорить процесс продвижения к свободным и транспарентным выборам.
"Мы призываем все стороны воздержаться от любого насилия, соблюдать верховенство права и уважать права всех граждан на участие в построении будущего Боливии, независимо от их взглядов… Службы безопасности должны уважать права мирных протестующих, а боливийские власти должны обеспечивать ответственность за любые нарушения прав граждан", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой госдепа в четверг.
Кроме этого Помпео считает, что властям страны необходимо "обеспечить всем боливийцам возможность как можно скорее принять участие в подлинно свободных и справедливых выборах, отражающих их волю".
Во вторник в городе Эль-Альто начались серьезные столкновения между протестующими и полицией Боливии. По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Власти подтвердили, что в ходе полицейской операции погибли восемь человек. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа.
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И. о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили также спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Вчера, 17:37Эво Моралес: в Боливии сейчас происходит геноцид