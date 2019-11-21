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РИА Новости

Жительница Дагестана утопила дочь в реке

22:27 21.11.2019 (обновлено: 23:57 21.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МАХАЧКАЛА, 21 ноя — РИА Новости. Жительница дагестанского села Чонтаул, утопившая свою дочь в реке, предстанет перед судом, сообщает СУ СК по республике.
По данным следствия, обвиняемая решила убить свою дочь 2012 года рождения в связи с нежеланием заниматься ее воспитанием и развитием. Шестого сентября 2018 года в дневное время женщина отвела дочь к пойме реки, где погрузила ее в воду и удерживала там, пока не убедилась, что ребенок утонул, после чего скрылась. Через три дня тело девочки было обнаружено в русле реки.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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