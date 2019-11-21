Жительница Дагестана утопила дочь в реке

По данным следствия, обвиняемая решила убить свою дочь 2012 года рождения в связи с нежеланием заниматься ее воспитанием и развитием. Шестого сентября 2018 года в дневное время женщина отвела дочь к пойме реки, где погрузила ее в воду и удерживала там, пока не убедилась, что ребенок утонул, после чего скрылась. Через три дня тело девочки было обнаружено в русле реки.