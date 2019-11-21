Участники митинга в Киеве требуют уволить главу офиса Зеленского

КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Участники митинга в центре Участники митинга в центре Киева выдвинули ряд требований президенту Украины Владимир Зеленскому , среди которых - увольнение главы его администрации Андрея Богдана и главы Госбюро расследований Романа Трубы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Около 1000 человек в четверг собрались на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киеве в шестую годовщину "евромайдана". Организаторами митинга выступило "Движение сопротивления капитуляции", которое возникло после того, как контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера"

"Мы сегодня (в четверг - ред.) заявляем ряд наших требований", - заявил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

Он зачитал требования к властям, среди которых - прекращение разведения войск в Донбассе и непредоставление статуса неподконтрольным Киеву территориям. Митингующие требуют уволить главу офиса президента Богдана, главу Госбюро расследований Трубу и главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко.

Позже на митинге выступили оппозиционные политики, в том числе глава партии "Голос" Святослав Вакарчук и депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" София Федина.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы. Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.

Ранее депутат Рады от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой к президенту Владимиру Зеленскому, в котором они угрожают главе государства.