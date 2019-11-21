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РИА Новости

Участники митинга в Киеве требуют уволить главу офиса Зеленского

22:18 21.11.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Участники митинга в центре Киева выдвинули ряд требований президенту Украины Владимир Зеленскому, среди которых - увольнение главы его администрации Андрея Богдана и главы Госбюро расследований Романа Трубы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 1000 человек в четверг собрались на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киеве в шестую годовщину "евромайдана". Организаторами митинга выступило "Движение сопротивления капитуляции", которое возникло после того, как контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера"
"Мы сегодня (в четверг - ред.) заявляем ряд наших требований", - заявил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.
Он зачитал требования к властям, среди которых - прекращение разведения войск в Донбассе и непредоставление статуса неподконтрольным Киеву территориям. Митингующие требуют уволить главу офиса президента Богдана, главу Госбюро расследований Трубу и главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко.
Позже на митинге выступили оппозиционные политики, в том числе глава партии "Голос" Святослав Вакарчук и депутат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" София Федина.
Здание администрации президента Украины
13 ноября, 20:03
Чиновницу из офиса Зеленского заподозрили во взяточничестве
Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы. Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.
Ранее депутат Рады от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой к президенту Владимиру Зеленскому, в котором они угрожают главе государства.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
7 ноября, 16:32
Экс-депутат Рады подала заявление в СБУ о госизмене главы офиса Зеленского
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"Формула Штайнмайера"Роман ТрубаАндрей БогданСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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